ETV Bharat / state

କମୁଛି ଜଳ, ବଢୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା; ୪୯ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି ୧୩,୨୨୧ ଜଣ ଲୋକ

ବନ୍ୟା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଣିପାଗଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Water levels receding misery mounting 13221 people in 49 relief camps
୪୯ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି ୧୩,୨୨୧ ଜଣ ଲୋକ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2026 at 7:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗଭୀର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଣିପାଗଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ୧୩,୨୨୧ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ୪୯ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ରାଜସ୍ବ ଓ ବପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ବାଲେଶ୍ୱର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ସହ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ରିଲିଫ୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି । ୧୩,୨୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୪୯ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

  • ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୬ଟି ବ୍ଲକ୍‌, ୭୨ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୪୭୯ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମୋଟ ୪୮,୫୬୦ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୭,୪୫୨ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୧୫ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ।
  • ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧ଟି ବ୍ଲକ୍‌, ୨ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୨ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୮୫ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨ଟି ରିଲିଫ୍‌ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ୮୫ ଜଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
  • ଯାଜପୁରରେ ୨ଟି ବ୍ଲକ୍‌, ୧୨ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୩୬ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୫,୦୫୯ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୩,୮୭୬ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୧୯ଟି ରିଲିଫ୍‌ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ।
  • ଭଦ୍ରକରେ ୫ଟି ବ୍ଲକ୍‌, ୫୭ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୧୭୨ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୧୮,୬୯୧ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ରିଲିଫ୍‌ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
  • ସମ୍ବଲପୁରରେ ୧ଟି ୟୁଏଲ୍‌ବି ଏବଂ ୨ଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୨୧୫ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୯୩ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୩ଟି ରିଲିଫ୍‌ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ।
  • ବରଗଡ଼ରେ ୧ଟି ବ୍ଲକ୍‌, ୨ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୪ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୯୭୮ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ୯୭୮ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୪ଟି ରିଲିଫ୍‌ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ।
  • କନ୍ଧମାଳରେ ୧ଟି ବ୍ଲକ୍‌, ୨ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୨ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୮ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
  • ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୨ଟି ବ୍ଲକ୍‌, ୬ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୮ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୧,୧୮୮ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୮୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୬ଟି ରିଲିଫ୍‌ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ।

ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ:

ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ସମୁଦାୟ ୯୦୭.୦୪ ମେଟ୍ରିକ୍‌ ଟନ୍‌ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ

  1. ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ୪୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍‌ ଟନ୍‌
  2. ଭଦ୍ରକକୁ ୩୮୦.୫ ମେଟ୍ରିକ୍‌ ଟନ୍‌
  3. ଯାଜପୁରକୁ ୬୭.୭୪ ମେଟ୍ରିକ୍‌ ଟନ୍‌
  4. ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ୪୦ ମେଟ୍ରିକ୍‌ ଟନ୍‌
  5. କୋରାପୁଟକୁ ୧୮.୮୦ ମେଟ୍ରିକ୍‌ ଟନ୍‌ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇନାହିଁ । ୩୬ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଏବଂ ୭ଟି ଏନ୍‌ଡିଆର୍‌ଏଫ୍‌ ସମେତ ମୋଟ ୪୩ଟି ଟିମ୍‌ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୧୪ଟି, ଭଦ୍ରକରେ ୯ଟି, କୋରାପୁଟରେ ୪ଟି, ଯାଜପୁରରେ ୪ଟି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୩ଟି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୨ଟି ଟିମ୍‌ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଓଏସ୍‌ଏପି ୬ଷ୍ଠ ବାଟାଲିୟନ, କଟକ ଏବଂ ଏନ୍‌ଡିଆର୍‌ଏଫ୍‌ ୩ୟ ବାଟାଲିୟନ, ମୁଣ୍ଡଳୀଠାରେ ରିଜର୍ଭ ଟିମ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ନିୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଟିମ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଉଦ୍ଧାର, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ।

IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।

ଆଜି ସକାଳ ସାଢ଼େ ୮ ସୁଦ୍ଧା ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି ୧.୧ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କୀ-ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୫.୦ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୨ଟି ବ୍ଲକ୍‌ରେ ୧୦ ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ହାରାହାରି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କଟକରେ ସର୍ବାଧିକ ୯.୫ ମିମି, ପୁରୀରେ ୬.୩ ମିମି, ଗଜପତିରେ ୪.୯ ମିମି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୨.୯ ମିମି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୨.୫ ମିମି, କୋରାପୁଟରେ ୨.୪ ମିମି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ୧.୯ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୩୧୬.୨ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ହାରାହାରି ବର୍ଷା ୨୩୩.୪ ମିମି ତୁଳନାରେ ଏହା ୩୫.୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଅକ୍ଟୋବର ୧ରେ ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା; ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଫିଟିବ କି ବାଟ ?

ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ; ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ୬୫,୨୯୯ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଲୋକ, ୬୪ଟି ରେସପନ୍ସ ଟିମ ମୁତୟନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

FLOOD RELIEF CAMPS
ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟା
ବନ୍ୟା ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ
ବପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ
ODISHA FLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.