କମୁଛି ଜଳ, ବଢୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା; ୪୯ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି ୧୩,୨୨୧ ଜଣ ଲୋକ
ବନ୍ୟା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଣିପାଗଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 29, 2026 at 7:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗଭୀର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଣିପାଗଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ୧୩,୨୨୧ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ୪୯ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ରାଜସ୍ବ ଓ ବପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ସହ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି । ୧୩,୨୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୪୯ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
- ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୬ଟି ବ୍ଲକ୍, ୭୨ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୪୭୯ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମୋଟ ୪୮,୫୬୦ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୭,୪୫୨ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୧୫ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ।
- ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧ଟି ବ୍ଲକ୍, ୨ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୨ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୮୫ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ୮୫ ଜଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
- ଯାଜପୁରରେ ୨ଟି ବ୍ଲକ୍, ୧୨ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୩୬ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୫,୦୫୯ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୩,୮୭୬ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୧୯ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ।
- ଭଦ୍ରକରେ ୫ଟି ବ୍ଲକ୍, ୫୭ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୧୭୨ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୧୮,୬୯୧ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ରିଲିଫ୍ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
- ସମ୍ବଲପୁରରେ ୧ଟି ୟୁଏଲ୍ବି ଏବଂ ୨ଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୨୧୫ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୯୩ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୩ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ।
- ବରଗଡ଼ରେ ୧ଟି ବ୍ଲକ୍, ୨ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୪ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୯୭୮ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ୯୭୮ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୪ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ।
- କନ୍ଧମାଳରେ ୧ଟି ବ୍ଲକ୍, ୨ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୨ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୮ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
- ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୨ଟି ବ୍ଲକ୍, ୬ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୮ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୧,୧୮୮ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୮୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ୬ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ।
ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ:
ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ସମୁଦାୟ ୯୦୭.୦୪ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ
- ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ୪୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍
- ଭଦ୍ରକକୁ ୩୮୦.୫ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍
- ଯାଜପୁରକୁ ୬୭.୭୪ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍
- ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ୪୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍
- କୋରାପୁଟକୁ ୧୮.୮୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇନାହିଁ । ୩୬ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଏବଂ ୭ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ସମେତ ମୋଟ ୪୩ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୧୪ଟି, ଭଦ୍ରକରେ ୯ଟି, କୋରାପୁଟରେ ୪ଟି, ଯାଜପୁରରେ ୪ଟି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୩ଟି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୨ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଓଏସ୍ଏପି ୬ଷ୍ଠ ବାଟାଲିୟନ, କଟକ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ୩ୟ ବାଟାଲିୟନ, ମୁଣ୍ଡଳୀଠାରେ ରିଜର୍ଭ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ନିୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଉଦ୍ଧାର, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ।
IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ଆଜି ସକାଳ ସାଢ଼େ ୮ ସୁଦ୍ଧା ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି ୧.୧ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କୀ-ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୫.୦ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୨ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ୧୦ ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ହାରାହାରି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କଟକରେ ସର୍ବାଧିକ ୯.୫ ମିମି, ପୁରୀରେ ୬.୩ ମିମି, ଗଜପତିରେ ୪.୯ ମିମି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୨.୯ ମିମି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୨.୫ ମିମି, କୋରାପୁଟରେ ୨.୪ ମିମି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ୧.୯ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୩୧୬.୨ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ହାରାହାରି ବର୍ଷା ୨୩୩.୪ ମିମି ତୁଳନାରେ ଏହା ୩୫.୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଅକ୍ଟୋବର ୧ରେ ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା; ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଫିଟିବ କି ବାଟ ?
ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ; ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ୬୫,୨୯୯ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଲୋକ, ୬୪ଟି ରେସପନ୍ସ ଟିମ ମୁତୟନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର