ଲୋୟର ସୁକତେଲରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର : ସେପଟେ ଜିଦରେ ବିସ୍ଥାପିତ; ବୁଡ଼ିବୁ ପଛେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବୁନି !
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ଡ୍ୟାମରେ ଜଳଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଗୋଟେ ପଟେ ୩ଟି ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ୧୮୮ ପରିବାରଙ୍କ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର, ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନର ଅନ୍ତିମ ନୋଟିସ। ରିପୋର୍ଟ - ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : July 18, 2026 at 8:14 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 9:21 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାବେଳେ ଏଥର ଡ୍ୟାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ଜଳଧାରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାଫଳରେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, ନୋଟିସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେବି ଅନେକ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଥଇଥାନ ଦାବିରେ ଅଟଳ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି; "ବୁଡ଼ିବୁ ପଛେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ।"
- ୩ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ୧୮୮ ପରିବାର ଏବେବି ଗାଁରେ
ଏବେବି କୁମିଆପାଲିର ୮୪ ପରିବାର, ତବଲବାଞ୍ଜିର ୮୯ ପରିବାର ଓ ଖୁଣ୍ଟପାଲିର ୧୫ଟି ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ଗାଁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ୨୦୬ ମିଟର ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ୧୯୫.୮ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୭୫ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାବେଳେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୫୦ ହଜାର ୮୦୯ ହେକ୍ଟର-ମିଟର ଜଳ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇସାରିଛି। ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଜଳସ୍ତର ୨୦୨ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତ ୨୯ଟି ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯିବ।
- "ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ"
ବିସ୍ଥାପିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରେମରାଜ ବରିହା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରିହା ଓ ଡୋଲାମଣି ବରିହା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏଠାରୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ୧୧ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ଓ ଉଚିତ ଥଇଥାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସରକାର ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ରଖାଯିବ ଓ ଗାଁ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବୁ ପଛେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଥଇଥାନ କଲୋନୀରେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ରହିବୁ? ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ମରିବୁ ପଛେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ।"
- "ଏହି ମାଟି ସହ ଆମର ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିର ସମ୍ପର୍କ"
ଗ୍ରାମର ସୁନିତା ବରିହା ଓ ସୁକାନ୍ତି ବରିହା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମାଟିରେ କେତେ ପିଢ଼ି ଧରି ଲୋକେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜୀବନ କଟାଇଛୁ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମଠାରୁ ଭିଟାମାଟି, ହସଖୁସି ଓ ଜୀବିକା ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ।"
- ୧୧ ଦଫା ଦାବିରେ ଅଟଳ ବିସ୍ଥାପିତ
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି; ଜମି ବଦଳରେ ଜମି, ୨୦୧୩ ଥଇଥାନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ, ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପୃଥକ ପରିବାର ଭାବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଥଇଥାନ କଲୋନୀରେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ଏସ୍ଏସ୍ଟି କମିଶନ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ ଗାଁ ଖାଲି କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥଇଥାନ କଲୋନୀକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ।"
ଗ୍ରାମବାସୀ ଡମ୍ବରୁ ବରିହା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନାହୁଁ। ତେବେ କେମିତି ଗାଁ ଛାଡ଼ିବୁ? ଯଦି ସରକାର ଆମର ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଡ ଫେରାଇ ଦେବୁ ଓ ନିଜ ହିସାବରେ ରହିବୁ।"
- ଗାଁରେ ପ୍ରଶାସନର ଅନ୍ତିମ ନୋଟିସ
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବୁଡ଼ି ଗାଁରେ ଅନ୍ତିମ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଗାଁ ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନୋଟିସ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୭ ତାରିଖରେ ତବଲବାଞ୍ଜି, ୧୯ ତାରିଖରେ ଖୁଣ୍ଟପାଲି ଏବଂ ୨୧ ତାରିଖରେ କୁମିଆପାଲି ଗାଁ ଖାଲି କରାଯିବ।
କୁମିଆପାଲିର ବିସ୍ଥାପିତମାନେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଚାଷବାସ କରି ଖୁସିରେ ଚଳି ଆସୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମଠାରୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି। କିଛି ପରିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏବେବି ୮୪ ପରିବାର ଗାଁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି।"
- "ଜଳ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଗାଁ ଖାଲି କରାଯିବ"
ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨୦୬ ମିଟର କ୍ଷମତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳଧାରଣ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୭୫ କ୍ୟୁମେକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଜଳସ୍ତର ୨୦୨ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମସ୍ତ ୨୯ଟି ଗାଁ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଁ ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜଳ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଗାଁ ଖାଲି କରାଯିବ। ଥଇଥାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଭୁଲିଗଲା ପ୍ରଶାସନ: ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ 32 ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର, ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଟିଣ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ - Lower Suktel displaced problem
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର