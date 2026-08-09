ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ଭାରି ବର୍ଷା; ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ, ୧୨ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ

ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ୭୭୮ କ୍ୟୁସେକ୍‌ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାବେଳେ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୪ ହଜାର ୬୦୬ କ୍ୟୁସେକ୍‌ ଜଳ ଛଡା ଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସ଼ଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

water level increasing in Mahanadi 12 gates of Hirakud opened
ରାଜ୍ୟରେ ଭାରି ବର୍ଷା; ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ, ୧୨ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 9, 2026 at 6:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାନଦୀରେ ବଢୁଛି ଜଳପ୍ରବାହ। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ନଦୀ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ମହାନଦୀ । ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ହୀରାକୁଦର ୯୮ଟି ଗେଟ୍‌ରୁ ୧୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯାଇଛି । ଡ୍ୟାମ୍‌ରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପରେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମହାନଦୀର ପ୍ରବାହ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ।

ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦୁଡୁକାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୩୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ଜମନକିରାରେ ୧୦୮ ମିମି, ଥେମରାରେ ୧୦୬.୨ ମିମି, ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାଭୋନାରେ ୧୦୧ ମିମି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲିରେ ୧୦୦ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି।

ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ୭୬.୪ ମିମି, ଗଜପତି ଗୋସାଣୀରେ ୭୬ ମିମି, ଦେବଗଡ଼ ବାରକୋଟରେ ୭୫.୪ ମିମି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରସକଣାରେ ୭୫ ମିମି ଏବଂ କଟକ ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ୱାରରେ ୭୨ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍‌ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଯାଇଛି ।

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସକାଳ ୯ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ୬୧୩.୮୭ ଫୁଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ୭୭୮ କ୍ୟୁସେକ୍‌ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାବେଳେ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୪ ହଜାର ୬୦୬ କ୍ୟୁସେକ୍‌ ଜଳ ଛଡା ଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ।

ହୀରାକୁଦର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଜଳପ୍ରବାହ ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। ସକାଳ ୯ଟାରେ ଖଇରମାଳରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍‌, ବରମୂଳରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୨୮ ହଜାର ୭୫୦ କ୍ୟୁସେକ୍‌ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ୪ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ୨୭ କ୍ୟୁସେକ୍‌ ଜଳପ୍ରବାହ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାଂଶ ଗେଜ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦସଙ୍କେତଠାରୁ ତଳେ ରହିଛି। ଖଇରମାଳରେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୧୦୪.୧୪ ମିଟର, ଯେଉଁଠାରେ ବିପଦସୀମା ୧୦୯ ମିଟର। ନରାଜରେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୨୫.୩୩ ମିଟର ରହିଛି । ଏଠାରେ ବିପଦସଙ୍କେତ ୨୬.୪୧ ମିଟର । ସେହିପରି ବୈତରଣୀର ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ଜଳସ୍ତର ୧୮.୧୨ ମିଟର ରହିଛି। ଏଠାରେ ବିପଦସୀମା ୧୮.୩୩ ମିଟର । ଏଠାରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦସଙ୍କେତଠାରୁ ମାତ୍ର ୦.୨୧ ମିଟର ତଳେ ରହିଛି । ତେଣୁ ବୈତରଣୀର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରହିଛି ।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ,୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ବୈତରଣୀ, ଲୋଅର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଅପର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ଅପର ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ୧୧ରୁ ୨୫ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ୧୦ ଓ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅଧିକାଂଶ ଅବବାହିକାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ତୁଳନାମୂଳକ କମ୍ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି।

TAGGED:

ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର
ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି
HEAVY RAIN
FLOOD IN MAHANADI
HIRAKUD DAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.