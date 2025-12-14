ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ଝରୁଛି ପାଣି ଚରିଗଲାଣି ଶିଉଳି
ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଯୋଡେଇ ଦେଇ ଝରୁଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ମଇଳା ପାଣି । ବର୍ଷେ ତଳେ ASI ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାଉଟିଂ କରାଯାଇ ମରାମତି ହୋଇଥିଲା।
Published : December 14, 2025 at 2:49 PM IST|
Updated : December 14, 2025 at 3:35 PM IST
ପୁରୀ: ବିପଦରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଯୋଡେଇ ଦେଇ ଝରୁଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ମଇଳା ପାଣି । ପାଚେରୀ ଉପରେ ଶିଉଳି ଚରିଗଲାଣି। ବର୍ଷେ ତଳେ ASI ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାଉଟିଂ କରାଯାଇ ମରାମତି ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ପାଣି ଝରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ଷେ ନ ପୁରୁଣୁ ପୁଣି ପାଚେରୀ ଯୋଡେଇରୁ ପାଣି ଝରୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ସେପଟେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପାଣି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ଝରୁଛି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ।
ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି:
ରାମଦୟା ପରିଷଦ ପଛ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ମଇଳା ପାଣି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଯୋଡେଇ ଦେଇ ପାଣି ଝରୁଛି। ଯାହାକି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏକ ବର୍ଷ ତକେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ହେବ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଏଏସଆଇ ଗ୍ରାଉଟିଂ କରି କାମଚଳା ଭାବେ କରି କାମ ସାରିଦେଇଛି । ୨୦୨୧ ମସିହାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ନିର୍ମାଣରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସରକାର। ହେଲେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ ସରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ଵ ଏଏସଆଇ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ହେଲେ ଏଏସ ଆଇ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ପ୍ରେମୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି:
ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ଉଚ୍ଚତା ୨୦ଫୁଟ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତ ଧୁଆ ପାଣି ଓ ବଜାରର ମଇଳା ପାଣି ଡ୍ରେନରେ ନଯାଇ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଯୋଡେଇରେ ଦେଇ ପାଣି ଝରୁଛି । ଏଣୁ ପାଚେରୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ କିଭଳି ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ହୋଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଜଗନ୍ନାଥ୍ ପ୍ରେମୀ ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ମରାମତି ଦାୟିତ୍ଵ ଏଏସଆଇ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ୮୦୦ ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀର। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଏସଆଇ ଏନେଇ ସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁ। କେବଳ କାମଚଳା ମରାମତି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ସ୍ଥାୟୀତ୍ବ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବେହେଳା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଉଚିତ୍। ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ପ୍ରେମୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।"
