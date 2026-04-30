ଜଳସଙ୍କଟରେ ଛଟପଟ ଲାଇଲାଇ ଗାଁ ; ଏଠି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଏ ନାଳ ପାଣି, ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର
ଆଜି ବି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହଁ । ସବୁ କାମ ପାଇଁ ନାଳ ପାଣି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ରିପୋର୍ଟ-ହରିହର ନାୟକ
Published : April 30, 2026 at 3:26 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଗାଁ ଟିର ନାଁ ଲାଇଲାଇ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ ବ୍ଲକର ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକା । ଏତେ ଦୁର୍ଗମ ଯେ, ନା ପହଞ୍ଚିଛି ବିକାଶ ନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ପ୍ରଶାସନ । ଦେଢ ଶହ ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 1 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏକ ଉପହାସ ।
ଆଜି ବି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହଁ । ରନ୍ଧାବଢାଠାରୁ ପିଇବା ପର୍ଯନ୍ତ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ନାଳ ପାଣି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା । ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ନାଳ ପାଣି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ କିମି ବାଟ ଚାଲି ଚଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆଜି ବି ଲାଇଲାଇ ପରି ଏମିତି କିଛି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ।
ଦୁଇ କିମି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ନାଳ ପାଣି
ଲାଇଲାଇ ଗାଁରେ ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ନାଳ ପାଣି ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା ହୋଇଛି । ଏହି ନାଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ କିମି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିର୍ବ।ହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ।
ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ନଳକୂପ, ସେଥିରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି
ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ମହକୁମା ଲାଇଲାଇ ଗାଁ । ଏହି ଗାଁରେ ଦେଢଶହରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥବା ବେଳେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1ହଜାର । ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁରେ ରହିଛି ମାତ୍ର 3ଟି ନଳକୂପ । ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ଏତେ ମଇଳା ଯେ ଲୋକେ ତାହାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ତ ଦୂରର କଥା, ସଫାସଫି କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ସେହିପରି ଗ୍ରାଭିଟି ଫ୍ଲୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି ଗାଁ ଠାରୁ ଦୁଇ କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ନାଳ ।
କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ମହିଳା
ଗାଁର ଦୁଇ ମହିଳା ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ଜ୍ୟୋସ୍ନା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନାଳର ପାଣି ବର୍ଷ। ଦିନରେ ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଉଛି । ଖରାଦିନେ ଶୁଖି ଯାଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ବିଭନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପଡୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଯାଏଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜାଣାଯାଇଛି । ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ସରକାର ଏହି ଗାଁ ପ୍ରତି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମହିଳାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ଏ ନେଇ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ସୁରେଶ ଭୂୟାଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବୋରୱେଲ ଅଛି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜଡ଼ି ଦେଲେ ଗାଁର ଜଳ ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ । ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।’
ସରକାର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଏହି ଗାଁର ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି । ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁସିତ ଏହି ଗାଁ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଜଳକଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା କେହି ନଶୁଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରିତାପର ବିଷୟ ।
ଏନେଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ନିର୍ବ।ହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ନିର୍ବ।ହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପ୍ତପା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ସେମାନେ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି
