ନଦୀକୂଳରେ ମଧୁରକୁଳ ଗାଁ; ମିଳୁନି ପିଇବା ପାଣି, ୧୦୦ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଭରସା

ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ମଧୁରକୁଳ ଗାଁର ୧୦୦ ପରିବାରର ୭୦୦ ଲୋକେ । ଘରେ ଘରେ ଟ୍ୟାପ ବସିଛି, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ । BDO କହିଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
Ground Water Depletion କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଏପଟେ ନଈ ପାଣିକୁ ଗଲେ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ, ଆଉ ସେପଟେ ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 100 ପରିବାରର 700 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି । ଗାଁଟି ସିନା ନଦୀକୂଳରେ ଅଛି, ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାନୀୟ ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପାଣିର ଅଭାବ ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ଓଭର ହେଡେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତଥା ହର ଘର ଜଳ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଟ୍ୟାପ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାପରୁ ପାଣି ନ ବାହାରିବା କାରଣରୁ ରାତି ଅଧରୁ ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗୁଛି ।
କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା:
ବର୍ଷସାରା ଜଳାଭାବ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସଦର ବ୍ଲକ ଆୟବା ପଞ୍ଚାୟତ ମଧୁରକୁଳ ଗାଁର ଲୋକମାନେ । ଏହି ଗାଁରେ ୧୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାରର ୭୦୦ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଭରସା ପାଲଟିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ନଦୀ ଉପରେ ଭରଷା କରି ଚାଷବାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା, ଗାଧୋଇବା, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପିଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲେ । କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ନଦୀରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜ୍ଜନା ଓ ମୃତଦେହ ଭାସି ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇପଡିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଗୋବରୀ ନଦୀକୁ ଲୋକେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି । କାରଣ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନଦୀକୁ ଯାଉଥିବା ପଶୁଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଛି । ସେହିପରି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ:
ମଧୁରକୁଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ସହ ସେଠାରୁ ପାଣି ନେଇ ପିଉଥିଲେ । ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖି ଲୋକେ ଆଉ ନଦୀକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ନଦୀରେ ଦଳ, ଆବର୍ଜ୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି । ଗାଁରେ ଗତ ୫ ବର୍ଷ ତଳେ ପୁରୁଣା ନଳକୂପରୁ ଲୁଣି ପାଣି ବାହାରିଲା । ତାହା ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଗଲା । ତେଣୁ ସେଠାରୁ ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ । ପୁରା ଗାଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସହ ସହ ଗାଧୋଇବା, ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ତେବେ ଗାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଵାବୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ଆସି ସେ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ କହି ଛକି ମାରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ । ଲୋକେ ରାତି ୪ଟାରୁ ଆସି ପାଣି ପାଇଁ ଲାଇନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ।
ଗାଁର ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳା ଅହଲ୍ୟା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ କାହିଁକି ? ଭୋଟ ସରିଗଲେ କେହି ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି । ଏଥର ଆଉ ଭୋଟ ଦେବୁନାହିଁ ।"
ପାନୀୟଜଳ ସଙ୍କଟ ବିଗୁଡୁଛି ସମ୍ପର୍କ:
ସେପଟେ ପାଣି ପାଇଁ ରାତିରୁ ଧାଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଗାଁର ପଦ୍ମାବତୀ ମଲିକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ସବୁଦିନ ପାଣି ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି । ଘରେ ଟ୍ୟାପ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତି ସେଥିରେ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ । ଦୁଇ ତିନି ଦିନରେ ଥରେ ଅଧେ ପାଣି ଆସୁଛି । ଗାଁରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ଶୁଦ୍ଧି କି ଶୁଭ କାମ ଥାଏ ତେବେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ପଦ୍ମାବତୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁ ପାଖରେ ନଦୀ ଅଛି । ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଓ ଏହାର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି । କାରଣ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁଥିବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ । ପାଣି ବି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ।"
ମଧୁରକୁଳ ଗାଁ ଠାରୁ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ୬୦,୦୦୦ ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଓଭର ହେଡେଡ୍ ପାଣିଟାଙ୍କି ବସିଛି । ହେଲେ ଗାଁରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ । ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଟାଙ୍କି ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ । ଯଦିବି କେବେ ପାଣି ଆସୁଛି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ । ଟ୍ୟାପ ବସିଛି ହେଲେ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ ।
ମଧୁରକୁଳ ବାସିନ୍ଦା ଅଶୋକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ନଦୀକୁ ଗଲେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି । ଟ୍ୟାପ ବସିଛି ହେଲେ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ । ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେ ଏଠାକୁ ଆସି ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି । ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ କହି ଦୁଇଟି ନଳକୂପକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନଳକୂପ ବସାଇବା କଥା ଭାବିଲେ ନାହିଁ । ଆମର ଏଠାରେ ବୋରିଂ ନଚେତ ଏକ ବଡ଼ ପାଣିଟାଙ୍କି କରାଯାଉ ।"
ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (BDO) ଅଭିଷେକ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ପାଣି ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପହଞ୍ଚିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମଝିରୁ ପାଣି କାଟି ନେବା ଓ ମୋଟର ଲଗାଇ ପାଣି ଉଠାଇବା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କମିଟି କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ।
BDO କହିଛନ୍ତି, "ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରି କିପରି ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇବେ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବୁ । ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଣିଟାଙ୍କି କିମ୍ବା ଗଭୀର ନଳକୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କାରଣ ଏହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଓ ପାଣ୍ଠି ଏତେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ବ୍ଯବସ୍ଥା କରିବୁ ।"
