ETV Bharat / state

Drinking water problem ଖଣି ଅଂଚଳରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ: ଗୋଟିଏ କୂଅରୁ ପାଣି ଉଠାଉଛି ୨୨ଟି ପମ୍ପ

ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟିକୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥୁବାବେଳେ, ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଜଳକଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି l ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ-ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

water crisis in jajpur mining area
ଖଣି ଅଂଚଳରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ: ଗୋଟିଏ କୂଅରୁ ପାଣି ଉଠାଉଛି ୨୨ଟି ପମ୍ପ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 23, 2026 at 7:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ଗୋଟିଏ କୂଅ । କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି 22ଟି ପମ୍ପ । କୂଅ ଚାରିପଟେ ଖାଲି ପାଇପ ଆଉ ତାର । ଏ କୂଅ ହିଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା । ବର୍ଷ ସାରା ଗାଁର 70 ପରିବାରକୁ ଏ କୂଅ ଯୋଗାଉଛି ପାଣି । ଆଜି ନୁହେଁ, ୬୧ ବର୍ଷ ଧରି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ଆସୁଛି । ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଳ ସଙ୍କଟର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ରାଁସୋଳ ପଂଚାୟତର କାର୍ତ୍ତେପୂର୍ତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳ ସଙ୍କଟର ବିକଳ ଚିତ୍ର ।

ଖଣି ଅଂଚଳରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ: ଗୋଟିଏ କୂଅରୁ ପାଣି ଉଠାଉଛି ୨୨ଟି ପମ୍ପ (Etv Bharat)

ରତ୍ନଗର୍ଭା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ସଙ୍କଟ

ରତ୍ନଗର୍ଭା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ସୁକିନ୍ଦା । ହେଲେ ଏଠି ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ । କଥାଟା ଶୁଣିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ l ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ଅଂଚଳର ଅର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର l କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳକଷ୍ଟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ l ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥୁବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁରରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି l

ୋ (ୋ)

ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଗଚ୍ଛିତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କାଳିଆପାଣି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗୋଟିଏ ଖୋଲା କୂଅରେ ଝୁଲି ରହିଛି ୨୦ରୁ ୨୨ଟି ପାଣି ମୋଟର ପମ୍ପ୍ ସେଟ୍ l ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାନୀୟଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ହେଲେ ଏହି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ କାହା କାମରେ ଲାଗିଛି ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।

water crisis in jajpur mining area
ଖଣି ଅଂଚଳରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ: ଗୋଟିଏ କୂଅରୁ ପାଣି ଉଠାଉଛି ୨୨ଟି ପମ୍ପ (Etv Bharat)

କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି, ହେଲେ ପାଣି ମିଳୁନି

ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା (ଟିଏସ୍‌ଆର୍‌ଡିଏସ୍), ସୁକିନ୍ଦା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଗାଁରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି କୂଅ ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ 70 ପରିବାରକୁ ଭରସା ଦେଇ ଆସୁଛି ଏହି ଖୋଲା କୂଅ l ଜଳସ୍ତର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କମୁଥିବାରୁ ପ୍ରତି 5 ରୁ 7 ବର୍ଷରେ ଏହି କୂଅର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ । 2019 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏହି କୂଅଟି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା । ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଖନନ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପମ୍ପରୁ ଉଠୁଥିବା ପାଣିକୁ ନେଇ 3 ରୁ 5 ପରିବାର ଚଳିଥାନ୍ତି । ମାସିକ ଶହେ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରୋମାଇଟ ଓ ଆଇରନ ଖଣିରୁ ମିଳୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭଂଶରେ ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ତଥାପି ଏ ଜଳ ସଙ୍କଟ କାହିଁକି ?

water crisis in jajpur mining area
ଖଣି ଅଂଚଳରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ: ଗୋଟିଏ କୂଅରୁ ପାଣି ଉଠାଉଛି ୨୨ଟି ପମ୍ପ (Etv Bharat)

ପାଇପରେ ପାଣି ଆସେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ

ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସଏ କୁହନ୍ତି, 'ଗୋଟିଏ କୂଅରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 30ଟି ପାଣି ପମ୍ପ ଲାଗିଛି l ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଲାଇନ ଆସିଛି ସେଥିରେ ପାଣି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ l ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପାଣି ଆସିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଗାଁରେ ନଳକୂପଟିଏ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ପାଣି ଏତେ ଖରାପ ଯେ ହାତ, ପୋଷାକ ଯେଉଁଥିରେ ଲାଗୁଛି ନାଲି ହୋଇ ଯାଉଛି । ସ୍ୱାଦ ଏତେ ଲୁହାଟିଆ ଲାଗିବ ଯେ ପିଇ ହେବନି l'

ଗ୍ରାମର ରାମ ବାସ୍କେ କୁହନ୍ତି, 'ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆମର ଲାଗି ରହିଛି । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି କୂଅ ଆମର ସାହାଭରସା ପାଲଟିଛି l ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନଳକୂପ ଅଛି, ସେଥିରୁ ନାଲିଆ ପାଣି ଆସୁଛି । ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ l ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଯେମିତି 50ରୁ ଅଧିକ ଘରକୁ ପାଣି ମିଳିପାରିବ । କୂଅକୁ ଆମେ 2-3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସଫା କରୁ l ଆମେ ଚାନ୍ଦା କରି କୂଅକୁ ସଫା କରୁ l ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳି ନାହିଁ l'

water crisis in jajpur mining area
ଖଣି ଅଂଚଳରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ: ଗୋଟିଏ କୂଅରୁ ପାଣି ଉଠାଉଛି ୨୨ଟି ପମ୍ପ (Etv Bharat)

କୂଅ ଏକମାତ୍ର ଭରସା

ଗାଁର ଏହି ଏକମାତ୍ର କୂଅରେ ୫ଫୁଟ ଗଭୀରର ପାଣି ରହିଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଏହି କୂଅ ସେମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଟିଏସ୍‌ଆର୍‌ଡିଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ବର୍ଷାଦିନେ ଏହାକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ । ସଂସ୍ଥାର ପାରିପାର୍ଶ୍ବକ ଉନ୍ନୟନ ସେବା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି କୂଅଟି ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ (ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍) ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଛି । ସୁକିନ୍ଦା ବୃହତ୍ ପାନୀୟଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଣରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହି କୂଅ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ବୋଲି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି କୂଅଟି ବହୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ ମରାମତି ଓ କଂକ୍ରିଟ୍ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ‌ତା ରହିଛି । ଏହା ୨ ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଉଛି l ସେପଟେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ମାତ୍ର କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇ ପାରିନଥିଲା l

water crisis in jajpur mining area
ଖଣି ଅଂଚଳରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ: ଗୋଟିଏ କୂଅରୁ ପାଣି ଉଠାଉଛି ୨୨ଟି ପମ୍ପ (Etv Bharat)

ତିନିଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ 6 ମାସ ହେବ ଏହାର ବିକଳ୍ପ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ l ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଡିଏଏମ ଫଣ୍ଡରୁ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିପାଳ ଓ ରାସୋଲ ପଂଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଣି ବିଶୋଧନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛୁ l ଦୁଇ ତିନିଦିନ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବୁ l ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ହଜାର ପରିବାରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ l ଟାଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତେକ ଘରକୁ 20 ଲିଟର ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ l ଆଉ ଦୁଇଟି ପାଣି ବିଶୋଧନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦାନଗଦି ବ୍ଲକର କିଆଁଝର ଓ ଦେଉଳକଣ ପଂଚାୟତ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ l ଯଦି ଏହି ପାଣି ବିଶୋଧନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ 45ଟି ପଂଚାୟତରେ ଏହିପାଣି ବିଶୋଧନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସେଇବୁ l ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ l'

ଜଳକଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ବିଭାଗ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ
ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେକ ଅମୁରୁଦ୍ଦିନ କୁହନ୍ତି, 'ଜଳକଷ୍ଟ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଅଛି l ଏଠି 80ରୁ 100 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି l ସରକାର ଯେଉଁ ପାଇପ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ମାତ୍ର ଅଧ ଘଂଟା ପାଇଁ ଆସୁଛି l ସକାଳେ ଅଧଘଂଟାଏ ଆସୁଛି, ସାନ୍ଧ୍ୟରେ କେବେ ଆସୁଛି- କେବେ ଆସୁନାହିଁ l ବଡ଼ କୂଅରେ ପ୍ରାୟ 22ରୁ 25 ଟା ଟୁଲ ପମ୍ପ ପକେଇଛୁ l ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ଆମେ 70-75 ପରିବାର ଚଳୁଛୁ l ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମ ଜଳ କଷ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ l'

ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା RWSSର ମାନସ ବେହେରା କହନ୍ତି, ' ଆମର ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 2018 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନିୟମ ହେଉଛି ସକାଳୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଦେବ l 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଣି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ l ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କୂଅରୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେଣି । ତେଣୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ । ତେଣୁ କୂଅରୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି l ଏଠି ନଳକୂପ 4ଟି ଅଛି, ସବୁ ଠିକ ଅଛି l କୌଣସି ନଳକୂପରୁ ନାଲି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ । ଆମେ ନିଜେ ଯାଇ ପାଣି ସାମ୍ପୁଲ ଆଣି ତଦନ୍ତ କରିଛୁ l ଆଉ ଯେଉଁ କୂଅଟି ଅଛି, ଆମ ଅଧୀନରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମର କୂଅ ସଫା କରିବା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ l ଯଦି ନଳକୂପ ଠିକ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଠିକ କରିଦେବୁ l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖରା କଷ୍ଟଠୁ ବଳିଯାଉଛି ପାନୀୟ ଜଳସଙ୍କଟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅର୍ପଣ ଗାଁଲୋକେ - Drinking Water Problem

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅସହ୍ୟ ଖରାରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ଜଳସଙ୍କଟ, ଶୁଖି ଗଲାଣି ନାଳ ଗାଡିଆ - Drinking water problem

TAGGED:

WATER PROBLEM
WATER CRISIS IN MINING AREA
ଜଳ ସଙ୍କଟ
ଖଣି ଅଂଚଳରେ ପାଣି ସଙ୍କଟ
WATER CRISIS IN JAJPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.