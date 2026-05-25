ବାରିଙ୍ଗି ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀରେ ସିଝୁଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା, ଉପାନ୍ତରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଣି
Published : May 25, 2026 at 8:09 PM IST
ବୌଦ୍ଧ: ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ରାତିରେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଉଛି । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ନେଇ ଉପାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି । ଖରାଦିନେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ସେପଟେ ତାତିରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେଉ ନଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ବି ରହିହେଉନାହିଁ । କାରଣ, ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ସମୟରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିଛି ।
ବାରିଙ୍ଗି ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା:
ଖରାଦିନେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ବ୍ଲକର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି । ତାହା କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ପାଣି ମିଳିବ ତାହାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ତମାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ବାରିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମ ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ:
ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବାରିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ 70ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବାସ କରୁଛନ୍ତି । ରେଳ ଲାଇନ କାମ ପାଇଁ ଗାଁର ପୋଖରୀ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି । ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟି ପାଣି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି । ପିଇବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମିଳୁ ନଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 70 କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ।
ବାରିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଶୋକ କୁମାର ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଆସୁଥିଲା । ରେଲୱେ କାମ ପାଇଁ ତାହା ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି । ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି । ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଓ ପିଇବା ପାଇଁ ଝରଣା ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ । ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛୁ ।"
ସେପଟେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚର୍ମ ଓ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବାରିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମବାସୀ ବାସନ୍ତୀ ମାର୍ଥା କହିଛନ୍ତି, "ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉଛି । ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବି ନଳକୂପ କାମ କରୁଛି, ସେଥିରୁ କଳଙ୍କି ମିଶା ପାଣି ଆସୁଛି ।"
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି:
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ଦେଇଛନ୍ତି । ବାରିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମକୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ବୌଦ୍ଧର 3ଟି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁଠି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେମିତି ତୁରନ୍ତ ତାହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷପ ନିଆଯାଉଛି ।"
ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ସମସ୍ୟା:
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସକାଳ 9ଟାରୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ସମୟରେ ଟାଟା ପାୱାରର ଘନଘନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଦିନ ତ ଦିନ ରାତି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାୱାର କାଟ ହେଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଏନେଇ ତୀବ୍ର ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଟାଟା ପାୱାରର ଏଭଳି ମନମାନିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ହେଉଥିବା କଥାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ ସ୍ବୀକାର କରିବା ସହ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ