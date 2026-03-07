ଦୁର୍ନୀତିଗସ୍ତଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ; 'ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ହେବ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ'- ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୪୭ଟି ପୌରସଂସ୍ଥାରେ ୮୬୨ଟି ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।
Published : March 7, 2026 at 10:46 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Mukhyamantri Sahari Bikash Yojana ଭୁବନେଶ୍ବର: ସହରାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏଣିକି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଝୁମ୍ପୁଡି ଦୋକାନ । ବସ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେବ ସହର । ବସ୍ତି ହଟାଇ ସରକାରୀ ଗୃହ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ବା MSBY ଯୋଜନାରେ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଯୋଜନାରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ୬୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୧୨୦୦ କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ଏହା କହିଛନ୍ତି ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୪୭ଟି ପୌରସଂସ୍ଥାରେ ୮୬୨ଟି ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧୁନିକ ତଥା ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ଓ ସହରକୁ ସମୃଦ୍ଧ-ସୁନ୍ଦର କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ୬୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୧୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୭୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ୧୮୧ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ ହୋଇଛି । ୬୮୧ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୬୮୫ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୨୭୩୫ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୋଶାଳା, ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଅଫିସ ଗୃହ, ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାମ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏଣିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିବ ନାହିଁ ଝୁମ୍ପୁଡି ଦୋକାନ । ବସ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେବ ସହର । ବସ୍ତି ହଟାଇ ସରକାରୀ ଗୃହ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧୁନିକ ତଥା ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସହରକୁ ସମୃଦ୍ଧ-ସୁନ୍ଦର କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ । ଯଦି କେହି ଦୁର୍ନୀତି କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିବେ । ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଚାଲିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର