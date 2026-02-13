ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ବଢିଲା ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା, SC-ST ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ
ନବଗଠିତ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ନୂତନ ଓ୍ବାର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଯାଇଛି । ୧ ନମ୍ବର ଓ୍ବାର୍ଡକୁ STଙ୍କ ପାଇଁ ଓ SC ବର୍ଗ ପାଇଁ ୪ଟି ଓ୍ବାର୍ଡକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି ।
Published : February 13, 2026 at 7:46 PM IST
ପୁରୀ: ନବଗଠିତ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ନୂତନ ଓ୍ବାର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ 32ଟି ୱାର୍ଡ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏବେ 39ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଓ୍ବାର୍ଡ ବିଭାଜନ ଏବଂ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ୱାର୍ଡ ଗଠିତ:
ନବଗଠିତ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଜନସଂଖ୍ୟା ୩,୧୨,୦୦୦ । ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ୩୯ ଟି ଓ୍ବାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୨ ନମ୍ବର ଏବଂ ୩ ନମ୍ବର ଓ୍ବାର୍ଡକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଓ୍ବାର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଓ୍ବାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୧ ନମ୍ବର ଓ୍ବାର୍ଡକୁ STଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି SC ବର୍ଗ ପାଇଁ ୪ଟି ଓ୍ବାର୍ଡକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି । ୯ ନମ୍ବର ଏବଂ ୩୩ ନମ୍ବର ଓ୍ବାର୍ଡକୁ SC ମହିଳା ଏବଂ ୮ ଓ ୧୪ ନମ୍ବର ଓ୍ବାର୍ଡକୁ SC ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ୩୪ଟି ଓ୍ବାର୍ଡରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖାଯାଇଛି ।
ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନ:
ପୁରୀ ପୋୖରପାଳିକାର ୩୨ଟି ଓ୍ବାର୍ଡ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରକୁ ଲାଗିକରି ଥିବା ୯ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୩୪ଟି ରାଜସ୍ବ ଗାଁକୁ ନେଇ ନୂତନ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପୁରୀ ପୋୖରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ବାହାରିବ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ କରାଯାଇ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ପୁରୀରେ ୩୯ଟି ୱାର୍ଡ ଗଠନ:
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ନବଗଠିତ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ମୋଟ ୩୯ଟି ୱାର୍ଡ ଗଠନ କରାଗଲା । ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାରେ ୩୨ଟି ୱାର୍ଡ ରହିଥିଲା । ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ମୋଟ ୩୯ଟି ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଜନସଂଖ୍ୟା ୩ ଲକ୍ଷ ଥିବାରୁ, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ୩୯ଟି ୱାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ST ଏବଂ SC ନେଇ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ