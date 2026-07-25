ETV Bharat / state

ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଲେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା

ଦରଖାସ୍ତକାରୀମାନଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଯାଞ୍ଚ୍ ପାଇଁ ୨୭ ତାରିଖକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

Ward member moves no-confidence motion against Tikhiri Sarpanch Chameli Ojha
ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଲେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 25, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Noconfidence against Chameli Ojha, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଚର୍ଚ୍ଚିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଲେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା । ଦରଖାସ୍ତକାରୀମାନଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଯାଞ୍ଚ୍ ପାଇଁ ୨୭ ତାରିଖକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାକାଳପଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଚିଠି ନଂ ୭୬୩୬/୨୪.୦୭.୨୦୨୬ ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ୩.୩୦ ମିନିଟ ସମୟରେ ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିବା ସମସ୍ତ ୨୧ ଜଣ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାକ୍ଷରର ସଠିକତା ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ମହାକାଳପଡ଼ା ସମ୍ପୃକ୍ତ ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ସେହି ଦିନ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଲେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା
ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଲେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ ୧୧ ତାରିଖରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଆସି ହୋହଲ୍ଲା କରିବା ପରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓ ଚାମେଲି ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାମରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଚାମେଲିଙ୍କ ଭାଇକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଚାମେଲି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଆସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓ ଓ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।

ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଲେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା
ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଲେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

ପରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅହୋରାତ୍ର ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ ଚାମେଲି ।

ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଥିବା ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣକୁ ସରଗରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଚାମେଲି କୁହନ୍ତି,"ମୋ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଜି ଅବଗତ ହେଲି । ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଯଦି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ତେବେ ଆଗରୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ପାରିଥାନ୍ତେ, ଏବେ ହଠାତ କାହିଁକି?ମୁଁ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଏଭଳି ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଛନ୍ତି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯିବାର ପ୍ରତିବାଦ: ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏସପି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଧାରଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଯାଏ ... ନିର୍ଯାତନାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା
CHAMELI OJHA NEWS
CHAMELI OJHA INCIDENT ODISHA
NOCONFIDENCE AGAINST CHAMELI OJHA
NOCONFIDENCE AGAINST CHAMELI OJHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.