କାର୍ଡିଆକ ସର୍ଜନ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ସେବା ଯୋଗାଇବି-CBSE ଟପ୍ପର ଟିନା ରଥ

ଗଣିତରେ ୯୯ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଟିନା । ଅନ୍ୟ 5ଟି ବିଷୟରେ 100 ମାର୍କ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ‘ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଇଭ୍’ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ମାର୍କ ୫୦୦ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

CBSE topper Tina Rath
CBSE ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ପାଇଥିବା ଟିନା ରଥ (Etv Bharat)
Published : April 16, 2026 at 2:34 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CBSE) ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । 100 ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ପାଇ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ପୁରୀର ଟିନା ରଥ । ୫୦୦ରୁ ୫୦୦ ମାର୍କ ପାଇ ଏକ ନୂତନ ମାନକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

ପୁରୀର ମଦର୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ଟିନା ଫେବ୍ରୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହୋଇଥିବା CBSE ଦଶମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍ଥାପକ ପଲି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଟିନା ଛଅଟି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟର ମାର୍କ ଗଣନା କରାଯାଏ।

ଟିନା ଇଂରାଜୀ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଓ ଆଇଟିରେ ୧୦୦ ମାର୍କ ପାଇଥିବାବେଳେ ଗଣିତରେ ୯୯ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ 5ଟି ବିଷୟରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ‘ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଇଭ୍’ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ମୋଟ ମାର୍କ ୫୦୦ ହୋଇଛି।

କାର୍ଡିଆକ ସର୍ଜନ୍ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ

ପୁରୀର ସମୀର କୁମାର ରଥ ଓ ରେଣୁ ପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ଟିନା । ବାପା-ମା ଦୁହେଁ ଆଇଟି ପେଶାରେ ନିଯୁକ୍ତ। ଟିନା ନିଜର ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଓ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପଢୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ କାର୍ଡିଆକ ସର୍ଜନ୍ ହେବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା।

ଟିନାଙ୍କ ପିତା ସମୀର କୁମାର ରଥ କହିଛନ୍ତି, “ଝିଅର ସଫଳତାରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇବା ସହିତ NEET ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛୁ।” ଟିନାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପୁରୀ ସହିତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହୋଇଛି।

ଟିନାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଟୁଇଟ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ନିଜର ସଫଳତା ନେଇ କଣ କହନ୍ତି ଟିନା-

ପ୍ରଶ୍ନ. ୫୦୦ ରୁ ୫୦୦ ମାର୍କ ପାଇବାର ଏହି ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ?ଉତ୍ତର. ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ଯାହା ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହି ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ବହୁତ କଠିନ ଥିଲା । ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପଢ଼ୁଥିଲି । ନିଦ ସହ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ପଢିବା ସହିତ ଅଧିକ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲି । ବାପା ମାଆଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି 500 ରୁ 500 ମାର୍କ ରଖିପାରିଛି ।
CBSE ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ପାଇଥିବା ଟିନା ରଥଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି (Etv Bharat)
ପ୍ରଶ୍ନ. ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ ଥିଲା?

ଉତ୍ତର. ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 2-3 ଘଣ୍ଟା ବଢୁଥିଲି । ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲା, ଦିନକୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ପ୍ରତି ଚାପ୍ଟରକୁ 4-5 ଥର ଲେଖିଛି । ଲେଖିବା ଦ୍ଵାରା ମନେ ରହୁଥିଲା । ପାଠ ବୁଝିବା ସହିତ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଶ୍ନ. ଏହି ସଫଳତାର ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଓ ମାତାପିତାଙ୍କ ଭୂମିକା କେମିତି ଥିଲା?

ଉତ୍ତର. ମାତାପିତା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ । ଚାପ ମୋତେ କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଅଧିକ ପାଠ ପଢିଲେ କି ଅଧିକ ଚାପ ନେଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଶ୍ନ. ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ମୋବାଇଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ?

ଉତ୍ତର. ମୋର କେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନାହିଁ । ୟୁଟୁବ କେବେ ଦେଖିନି । କେବଳ ଏଜୁକେଶନ ଭଳି କିଛି ଭିଡିଓ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖେ । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି ସେହିଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖେ । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ ମୁଁ ।

ପ୍ରଶ୍ନ. ଗଣିତରେ ୯୯ ମାର୍କ ଆସିବା ପରେ କିଛି ଅନୁତାପ ଅଛି କି, ନା କି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ?

ଉତ୍ତର. କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଗଣିତରେ 99 ମିଳିବ ବୋଲି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ପକାଇବି ବୋଲି ଭାବିଛି ।

ପ୍ରଶ୍ନ. ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ଳାନ କଣ?
ଉତ୍ତର. ନିଟ ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛି । ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛି । କାର୍ଡିଆକ ସର୍ଜନ ହେବି । ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବି, ଯେଉଁଠି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ସେବା ଯୋଗାଇବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।


ପ୍ରଶ୍ନ. ପଢ଼ାରେ କେବେ ଚାପ ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କି? ସେଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ?

ଉତ୍ତର. ଚାପ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ଭାରତ ନାଟୟାମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି । ନଭେଲ ଲେଖୁଛି, ପଢୁଛି ମଧ୍ୟ । ଘରେ କିଛି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି । ଚାପରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସମୟ ଖେଳିଲେ ଚାପ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରି ଲାଗେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

