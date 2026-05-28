VVIP ଗସ୍ତ ସୂଚନା ଲିକ୍ ସତର୍କତା; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏହି ସତର୍କତା ରାଜ୍ୟରେ ଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 28, 2026 at 2:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଭିଆଇପି ଓ ଭିଆଇପିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ଲିକ୍ ହେଉଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ଭିଭିଆଇପି ଗସ୍ତ ସୂଚନା ଲିକ୍ ନେଇ କଡ଼ା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ଡିଜି ଓ ଆଇଜି ଅଫ ପୋଲିସ ସହ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଠାଯାଇଛି । ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ମିନିଟ-ଟୁ-ମିନିଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅପରେସନାଲ ତଥ୍ୟ ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ସେୟାର ହେଲେ ଗୁରୁତର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସରକାର ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ।
ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭବେଶ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଛି ଚିଠି । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ୨୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ର ଚିଠିକୁ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭିଆଇପି ଗସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେସେଜିଂ ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିକ ହେବାର ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ଫଳରେ ସେହି ସୂଚନା ମିଡିଆ ଓ ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ବଢ଼ୁଛି ।
‘ନିଡ-ଟୁ-ନୋ’ ଆଧାରରେ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା କେବଳ ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ‘ନିଡ-ଟୁ-ନୋ’ ଆଧାରରେ ମାତ୍ର ସେୟାର କରାଯିବ । ମିନିଟ-ଟୁ-ମିନିଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରୁଟ ଚାର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରେସନାଲ ତଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ବେସରକାରୀ ମେସେଜିଂ ସର୍ଭିସ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ପଠାଇବାରେ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କିମ୍ବା ଲିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାକୁ ଏନେଇ ସଚେତନ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ଭିଭିଆଇପି ଗସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏସଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ-
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ନେଇ ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଭିଆଇପି ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ରିଫିଂ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ସହ ଶତୃତାପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ଭୁଲ ପରିଚୟ ଦେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ହାସଲ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଲିକ୍ ହେଲେ କଡ଼ା ତଦନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ-
ଆଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, କୌଣସି ସୂଚନା ଲିକ ହେଲେ ତାହାର ଉତ୍ସ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଓ ଦାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ରୋକିବା ପାଇଁ ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ସତର୍କତାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭିଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ଓ ପ୍ରୋଫେସନାଲ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସୂଚନା ଲିକ୍ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶାସନିକ ସତର୍କତାକୁ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ଦେବ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର