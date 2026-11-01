କମାଲ କଲେ ଭିସୁଟ୍ ଛାତ୍ର; ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ରୋବର୍ଟ ରାସ୍ତାର ଗର୍ତ୍ତ ସଜାଡିବ, ଶତ୍ରୁର ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ
ଭିସୁଟର ୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ୧୦ ମାସର ପରିଶ୍ରମରେ ତିଆରି ରୋବର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ଶିଳ୍ପ ଜଗତ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : November 1, 2026 at 7:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ନୁହେଁ, ନିଜ ମେଧାରେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସୃଷ୍ଟି।ଯେଉଁଠି କଳ୍ପନାକୁ କାଗଜରେ ସୀମିତ ନରଖି ମେସିନ୍ରେ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ୍ର ୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳିତ ମେଧା, ଗବେଷଣା ଓ ୧୦ ମାସର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏକ ଅଭିନବ ରୋବଟ୍,'Terrain Inspection Rover Vehicle'। ରାସ୍ତାରେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଏଣିକି ରୋବଟ୍ ଖୋଜିବ ଖାଲଖମା, ରୋଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ଠାରୁ ଡିଫେନ୍ସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭାବନା। ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବର କଥା, ଏହା କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଆମଦାନୀ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଓଡ଼ିଆ ମେଧାର ନିଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି। ଏହା କେବଳ ଏକ ରୋବଟ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଗବେଷଣାରୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଛାତ୍ରରୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାର ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ।
ଭିସୁଟ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିନବ ଉଦ୍ଭାବନ 'Terrain Inspection Rover Vehicle' । କେବଳ ସଡ଼କ ନିରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁର ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି ଏହି ରୋବଟ୍। ତେବେ କେମିତି କାମ କରୁଛି ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି? ଦେଖନ୍ତୁ ETV bharat ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ।
ରାସ୍ତାର ଗର୍ତ୍ତ ଚିହ୍ନଟରୁ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁର ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଭିସୁଟର ୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ୧୦ ମାସର ପରିଶ୍ରମରେ ତିଆରି Terrain Inspection Rover Vehicle, ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ରାସ୍ତାର ଖାଲଖମା ଚିହ୍ନଟ କରିବ ରୋବଟ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ଶିଳ୍ପ ଜଗତ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା। ଏହି ରୋବଟ୍ ଭେଇକିଲ କୌଣସି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର।
ଜାନୁଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା, ୧୦ ମାସର ଗବେଷଣା, ଡିଜାଇନ୍, କୋଡିଂ ଓ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏବେ ରୂପ ନେଇଛି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୋବଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବନ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ। ଏହି ଛଅ ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ୪ ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ ୨ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ। ସିଭିଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍, ଆଇଟି ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବିଭାଗର ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ଜ୍ଞାନକୁ ଏକାଠି କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହି Terrain Inspection Rover Vehicle
ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନର ନକ୍ସା, ଅଗଷ୍ଟରେ ନେଲା ଚୂଡାନ୍ତ ରୂପ
ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନର ନକ୍ସା। କେମିତି ହେବ ରୋବଟ୍ର ଗଠନ, କେଉଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଆବଶ୍ୟକ, କେମିତି କାମ କରିବ ଏହାର ସିଷ୍ଟମ୍, ଏ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯୋଜନା। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ରୋବଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଅଗଷ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ କୋଡିଂ କାମ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ୧୦ ମାସର ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ରୂପ ନେଇଛି ଏହି ରୋବଟ୍।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହାର ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ ଗବେଷଣା ବଳରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜାଇନ୍ ପେଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ବୋଲି ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ରାସ୍ତାର ଖାଲଖମା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଅସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କରିବ
ଟିମ ଲିଡ଼ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆୟୁଷମାନ ଆଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଖାଲଖମା ଓ ଅସମତଳ ସ୍ଥାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ପାଲଟୁଥିବାବେଳେ, ଏହାର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ମାନୁଆଲ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ। ଏହାର ସ୍ମାର୍ଟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ Terrain Inspection Rover Vehicle ନାମକ ଏକ ରୋବୋଟିକ୍ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଏହି ରୋଭର୍ ରୋବୋଟିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରରେ ରାସ୍ତାରେ ଗତି କରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାର ଖାଲଖମା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ତାହାର ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗିତା ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁର ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ରୋଭର୍ଟି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଧିକାଂଶ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଭାରତୀୟ। କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ଉପକରଣ ବିଦେଶରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ସହ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏକ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ।'
ରୋବୋଟ୍ ବିକଶିତ କରିଥିବା ଭିସୁଟ୍ ଛାତ୍ରୀ ସାୟାଦା ସବା କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ଏକ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଟେରେନ୍ ରୋଭର ଭେହିକିଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଉଭୟ ସମତଳ ଓ ଅସମତଳ ରାସ୍ତା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂଭାଗରେ ସହଜରେ ଗତି କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଥିବା ସେନ୍ସର୍ ଓ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜରିଆରେ ରାସ୍ତାର ଖାଲଖମା, ଉଚ୍ଚନୀଚ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସର୍ଫେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଡାଟାକୁ ଆଧାର କରି ସରକାର ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଓ ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। କେବଳ ରୋଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ମନିଟରିଂ ନୁହେଁ, ଏହାର ଡିଜାଇନ୍କୁ ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ୍, ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଏବଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଏହି ଇନୋଭେଟିଭ୍ ରୋବୋଟିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପେଟେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏହାର ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆଗକୁ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲେ ଏହାର କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।'
କେତେ ହୋଇଛି ଖର୍ଚ୍ଚ, କେତେ ରହିବ ଦାମ
ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହାର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଏହାର ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଢ଼େଇରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ବୋଲି ଟିମ୍ ଆକଳନ କରିଛି। ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଜାରକରଣ ହୋଇପାରିଲେ, ଗୋଟିଏ ରୋବଟ୍ର ଆନୁମାନିକ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ୧୨ରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିପାରିବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକଳନ।
ଭିସୁଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଛାତ୍ର ରୋନାକ ସେନାପତି କହନ୍ତି, ଏହି ରୋବର୍ଟକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ୬ ମାସ ଲାଗିଛି। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଖାଲି ରାସ୍ତାରେ ଗର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଵ୍ୟଵହାର କରିହେବ। ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଟିମର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଏହାର ଡିଜାଇନ ପେଟେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି।' ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମିଟ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ FTBI ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। IEEE ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିବା ଟିମ୍ କହିଛି।
ଏହା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପରିଚୟ। ଯେଉଁଠି ଯୁବପିଢ଼ି କେବଳ ଚାକିରି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜ ଜ୍ଞାନ, ଗବେଷଣା ଓ ଉଦ୍ଭାବନ ବଳରେ ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ପଛରେ ରହିଛି ୬ ଜଣ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ୧୦ ମାସର ପରିଶ୍ରମ। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଉଦ୍ଭାବନକୁ ଗବେଷଣାଗାରରୁ ବଜାରକୁ ନେବା, ଶିଳ୍ପ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ସହଯୋଗ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ଏବେ ସେହି ପ୍ରତିଭାକୁ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପରିଣତ କରିବାର ସମୟ। ଏହା କେବଳ ଏକ ରୋବଟ୍ର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମେଡ ଇନ ଓଡିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼ିଲା OUTR ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦମଦାର୍ ରେସିଂ କାର୍, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ, ଡିଜାଇନ ପଛରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଝୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗର ସଂଘର୍ଷ: ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବଢୁଛି ଚାହିଦା, ହେଉନି ଆଶାନୁରୂପ ରୋଜଗାର