ପ୍ରେମିକାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଅଡୁଆରେ ଭିସୁଟ୍ ଛାତ୍ର, ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ
ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ପୋଲିସ।
Published : December 5, 2025 at 11:41 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜନିତ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗିରଫ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିସୁଟ ର ଜଣେ ଫାଇନାଲ ଇୟର ର ଛାତ୍ର l ବୁର୍ଲା ଏସଡିପିଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଗିଦ୍ଧିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ୟୁନିଭରସିଟିର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ, ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା l ତେବେ କୌଣସି କାରଣ ନେଇ ଉଭୟ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା l ଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l
ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଛାତ୍ରୀ ଏତଲା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କିଛି ଭିଡିଓ ରଖି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି 3 ମାସ ହେଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସଂମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସୁଥିଲେ l ଏପରି କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ଗତ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା କିର୍ବା ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଡାକି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ l ଏହାସହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ l ଏପରି କି ନିଜେ ବୁଲେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ l
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ଆଘାତ ଦେବା ସହ ଛୁଟିକୁ ଝିଙ୍କି ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିଗାରେଟ ଚେଙ୍କ ଦେଇଥିଲେ l ତେବେ ଗତ ବୁଧବାର ରାତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କୌଶଳକ୍ରମେ ଉକ୍ତ ଭଡ଼ା ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ରାତି 10ଟା 41 ମିନିଟ ସମୟରେ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ l
ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ କେଶ୍ ନମ୍ବର 544/3-12-2025 u/s 64(2)(j)/308(2)/127(2)/115(2)/118(1)/74/78(2)/351(3) BNSରେ ମାମଲା ୠଜୁ କରିଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର