ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କଟିଛି 9.8 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ, ନୂଆ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ CEOଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାଁ ଭୁଲ ଭାବେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ (ନିର୍ବାଚନ) ବିଭାଗ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 20, 2026 at 7:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ (ନିର୍ବାଚନ) ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବ୍ୟାପକ ନାଁ କଟିଛି । ଇଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାପିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 9.8 ଲକ୍ଷ ନାଁ କଟିଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି । ଅନେକ ମାମଲାରେ ଜୀବିତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଇଥିବା ସହିତ ବିଏଲଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଫର୍ମ ଓ ଫର୍ମ -7 ଆବେଦନକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ।
ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀ (Electoral Registration Officer)ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଚିଠି ଅନୁସାରେ, ମୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ କାଟିବେ । ଏନେଇ ପରିବାର ବାର୍ଗ କିମ୍ୱା ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଫର୍ମ - 7ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ । ଯଦି ନାଁ କଟାଯାଇଛି, ତେବେ ଭୋଟରଙ୍କ ଠିକଣାରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହେବ । ସନ୍ଦେହଜନକ ନକଲ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେତିକି ଫର୍ମ-7 ଆବେଦନ ଆସୁଛି, ସେଥିରୁ ଅତିକମରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ମାମଲାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବାଧ୍ୟ । ତଥା, ଭୋଟରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ 1950 କଲ ସେଣ୍ଟର, ଇମେଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅତି କମରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ମାମଲା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ଅନଲାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ରାଜ୍ୟରେ 9.8 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର କଟିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର.ଏସ. ଗୋପାଳନ । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "23 ବର୍ଷ ପରେ BLO ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଭୋଟର ତାଲିକା ମ୍ୟାପିଂ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡିଶାର BLOମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ 70 ପ୍ରତିଶତ ମ୍ୟାପିଂକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଧରା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାରେ 95 % ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇସାରିଛି । ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଅର୍ଥ ମିଳୁଛି । BLOମାନେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଏହି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ଦେଶ ସେବା ଭଳି କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ । ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି । କିଛି ଜଣ ଗାଁ ଛାଡିକି ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗାଁ'ରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ରହିଛି । ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସହର ଓ ଗାଁ, ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ନାଁ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଫର୍ମ 7 ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "BLO ନିଜେ ନାଁ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ । BLOମାନେ ଉକ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଫର୍ମ 7 ପୂରଣ କରି ଆଣିବେ । ଯଦି ଘର ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପଡୋଶୀ ଦେବେ । ଏହା BLOମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣରୁ ଅଧିକ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ଯେମିତି ଭୁଲଭାଲ ନହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚିଠି କରିଛୁ । ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲରେ ନାଁ କଟା ହୋଇଛି, ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଡ଼ାଯିବ । ଜନସଂଖ୍ୟାର 2ରୁ 3 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ 7ରୁ 9 ଲକ୍ଷ ନାଁ କଟେ । ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ଅଛି । ତାମିଲନାଡୁରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 60 ଲକ୍ଷ କଟିଛି । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି । ଭୁଲ ବଶତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ କଟିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଫର୍ମ-6 ରେ BLO ପାଖରେ ଦେଲେ ପୁଣି ଯୋଡି ହେବ । ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଭିତରେ ଏତିକି କଟିଛି । ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ କଟିଛି ।
'SIR ନାଁରେ କାରସାଦି':
ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯାହା ହୋଇଛି, ତାହା ଓଡିଶାରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି । SIR ନାଁରେ କାରସାଦି ହେଉଛି । ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ । ନୂଆ ଭୋଟଙ୍କୁ ଯୋଡିବା, ନକଲି ଭେଟରଙ୍କୁ କାଟିବାରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ । SIR ନାଁ'ରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ କାଟିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।"
ଜବାବ ରଖିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ:
ଜବାବରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "SIRକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ TMC ଓ ଓଡିଶାରେ ବିଜେଡିକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଛଡା କଣ ଆଉ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ ? ବିଜେଡିକୁ ସବୁ କଥାରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଛଡା ଆଉ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ । ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନାଁ କଟିଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ପ୍ରମାଣ ଦେଉ । ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଓ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭିତରେ ଫରକ ବିଜେଡି ଜାଣିବା କଥା । ବିଗତ ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ । ରାସନ କାର୍ଡ ବି ଦେଲେ । ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଚଢ଼େଇଲେ । ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ାଇଲେ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ ନାଁ କଟିଛି । ଯଦି ବିଜେଡି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତେବେ ଦେଉ ।"
