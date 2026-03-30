ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ; ବାଦ ପଡିଲେ ୭,୬୮,୫୨୧, ନୂତନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ୫,୬୭,୦୩୪

ଗତବର୍ଷ ୬ତାରିଖରୁ ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୭,୬୮,୫୨୧ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Voter list revision 7,68,521 people were excluded,
ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ; ବାଦ ପଡିଲେ ୭,୬୮,୫୨୧ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 30, 2026 at 6:15 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ପର: ଓଡିଶାରେ ଜାରୀ ରହିଛି ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ୭,୬୮,୫୨୧ ଭୋଟର ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ନୂତନ ଭାବେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ ୫,୬୭,୦୩୪ ଜଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଆଠଗଡ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

କାହିଁକି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପ଼ଡିଲେ ଭୋଟର

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ହୋଇଛି । ଗତବର୍ଷ ୬ ତାରିଖରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୭,୬୮,୫୨୧ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁଜନିତ କାରଣରୁ ୨,୦୩,୩୯୬ ଭୋଟର ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ୪,୦୮,୧୩୨ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କଟିଛି । ସେହିପରି ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଥ‌ିବା ଯୋଗୁଁ ୧,୫୪,୩୧୮ ଜଣଙ୍କ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରୁ କଟିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ୨,୬୪୬ ଭୋଟର ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ।

ସର୍ବାଧିକ ବାଦ ପଡିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
ସର୍ବାଧିକ ବାଦ ପଡିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ । ସୁନ୍ଦରରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧,୪୪,୭୨୬ ଜଣ ଭୋଟର ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬୭,୭୨୯ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୭୬,୯୭୨ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୨୫ ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୭୪,୮୮୧ ଜଣ ଭୋଟର ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩୪,୨୩୨ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୪୦,୧୬୮ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୪୮୧ ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୭,୯୮୯ ଜଣ ଭୋଟର ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ୨୩,୧୮୧ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୨୪,୮୦୨ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୬ ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଭୋଟର ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୬୮୭୪ ଜଣ ଭୋଟର ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ ୨୨୧୩୯ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୨୪୬୭୫ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୬୦ ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଭୋଟର ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳରେ ୩୭,୯୨୭ ଜଣ ଭୋଟର ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ୧୭,୮୪୭ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୨୦,୦୬୩ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୧୭ ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୬,୬୭୯ ଜଣ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୫,୫୮୮ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୨୧,୦୮୮ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୩ ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଭୋଟର ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୯,୪୯୫ ଜଣ ଭୋଟର ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧,୯୪୨ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୧୭,୫୫୨ ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୯,୩୫୩ ଜଣ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୨,୩୫୩ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୧୬,୯୮୨ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୧୮ ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବରଗଡ଼ରେ ୨୦,୯୦୪ ଜଣ, କୋରାପୁଟରେ ୨୨,୭୦୦ ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ୧୪,୬୧୨ ଜଣ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

କେଉଁଠୁ କେତେ ଭୋଟର ନୂତନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଭାବେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ ୫,୬୭,୦୩୪ ଜଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟର ନୂତନ ଭାବେ ତାଲିକାରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମରେ ୫୮, ୮୨୪ ଜଣ, ବରଗଡ଼ରେ ୧୩, ୭୪୮ ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୨୭, ୧୫୭ ଜଣ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ୧୧,୪୬୦ ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୨୭,୮୪୬ ଜଣ, ମୟୁରଭଞ୍ଜରେ ୩୩,୩୫୬ ଜଣ, ବାଲେଶ୍ଵରରେ ୩୧,୨୬୬ ଜଣ, ଭଦ୍ରକରେ ୨୪,୫୧୨ ଜଣ, ଯାଜପୁରରେ ୨୬, ୪୬୭ ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୧୭, ୩୪୨ ଜଣ, ଅନୁଗୁଳରେ ୧୭, ୯୫୨ ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗିରରେ ୨୧,୬୮୩ ଜଣ, ନୂଆପଡାରରେ ୧୫,୩୩୬ ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୧୩,୩୮୭ ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୧୬,୪୯୪ ଜଣ, କଟକରେ ୩୬,୫୦୨ ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ୨୧,୭୭୮ ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁର ୧୧,୯୨୭ ଜଣ, ପୁରୀରେ ୨୪,୬୫୪ ଜଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୩୭,୨୪୧ ଜଣ, ନୟାଗଡରେ ୧୨,୪୮୫ ଜଣ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

