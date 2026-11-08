ଦୀପାବଳିରେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲେ ସ୍ବେଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା
'ଆଶ୍ରା' ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦୀପାବଳି ପାଲିଛନ୍ତି ବଲାଂଗୀର ସ୍ବେଛାସେବୀ ସଂଗଠନ 'ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମାନ' ଓ ବଲାଂଗୀର ପୋୖରାଧକ୍ଷ୍ୟା। ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : November 8, 2026 at 8:57 AM IST
ବଲାଂଗୀର/ଫୁଲବାଣୀ : ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳୀ । ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବମୁଖର । ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା ଏବଂ ଆତସବାଜିରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଚମକୁଛି ଗଳିରୁ ସହର । ଘରେ ଘରେ ବି ଖୁସିର ମାହୋଲ । ଏମିତି କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପର୍ବର କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ । ଦୀପାବଳି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଗୋଟିିଏ ତାରିଖ ଏବଂ ଦିନ । ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ବେଛାସେବୀ ସଂଗଠନ 'ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମାନ' ଓ ବଲାଂଗୀର ପୋୖରାଧ୍ୟକ୍ଷା ।
ବଲାଂଗୀର ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଆଶ୍ରମ 'ଆଶ୍ରା'ରେ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଦୀପାବଳି। 'ଆଶ୍ରା' ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଜିର ଦିନର ହସ ଫୁଟାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦୀପାବଳି ପାଲିଛନ୍ତି ବଲାଂଗୀର ସ୍ବେଛାସେବୀ ସଂଗଠନ 'ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମାନ' ଓ ବଲାଂଗୀର ପୋୖରାଧକ୍ଷ୍ୟା।
ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁର ହସ ଫୁଟାଇଲେ ବଲାଂଗୀର ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମାନ'ର ଯୁବକଯୁବତୀ । ସେମାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କଲେ, ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲେ। ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଙ୍କ ସହ ଫୁଲଝରି ଲଗାଇଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ଜଳାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। କୁନି କୁନି ଅନ୍ତେବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦୀପାବଳିକୁ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଂଗୀର ପୋୖରାଧକ୍ଷ୍ୟା ଲିକା ସାହୁ ତଥା ପୌର ପରିଷଦର କାଉନସିଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଷ୍ଠାନ ଓ ଉପହାର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ।
ବଲାଂଗୀର ଆଶ୍ରା ଆଶ୍ରମରେ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ସମାଜ, ପରିବାର ପର କରିଦେଲା ପରେ ଏମାନେ ଏଠାରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି । ବଲାଙ୍ଗୀର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ପୌରାଧକ୍ଷ୍ୟା, କାଉନସିଲରମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ନିରାଶ୍ରୟ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଆଲୋକ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଦୀପବଳୀକୁ ଖୁବ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏ ନେଇ 'ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମାନ' ସଂଗଠନର ସଭାପତି ସୋମନାଥ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଦୀପାବଳିକୁ ଏହିଭଳି ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସମାଜରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟୁ। ଆଜି ଆମେ ବଲାଂଗୀରର ଆଶ୍ରା ଆଶ୍ରମରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛୁ। ଆମର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଏଠିକାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଏହି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଗଭୀର ଖୁସି ଓ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦେଇଛି ।"
ସେହିପରି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବଲାଂଗୀର ପୋୖରାଧକ୍ଷ୍ୟା ଲିକା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆଲୋକ ପର୍ବ ପାଳନରେ ମୋତେ ସାମିଲ କରଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର କୁନି କୁନି ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସନ୍ତାନ । ଏମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବେ ଏ ଆଶା ରହିଛି । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିବି ।"
ସେହିପରି ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ପୋୖରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ 'ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମାନ' ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ। ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଳିିବା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ଖୁବ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ଆଲୋକର ପର୍ବ ପାଳନ କରି ସେମାନେ ଖୁବ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଂଗୀର/ଫୁଲବାଣୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଲଇଡି ଆଲୋକରେ ଫିକା ମାଟି ଦୀପ, ଦୀପାବଳିରେ ଚିନ୍ତାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟି ଦୀପ କାରିଗର, ମିଳୁ ନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାହକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ପାଳିବେନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ