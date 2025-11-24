କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳୀ ସାମିଲ
ତିନି ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଗଡ଼ା ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳୀ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବିଭାଗରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଲେ । 3 ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଜଗତସିଂହପୁର, ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର କୁରୁଜୁଙ୍ଗା ଓ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଏପି ସେକ୍ଟର, କୋଲକାତା ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
ଆୟୋଜକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ରଞ୍ଜନ ଜେନା କୁହନ୍ତି,"ଏହି ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ୍ରିପୁରା କ୍ଲବ ଓ ବଗଡ଼ା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଏକାଡେମୀ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ୧୮ଟି ଟିମ, ଶନିବାର ୧୨ଟି ଟିମ ଯେଉଁଥିରେ ୪ଟି ମହିଳା ଟିମ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାସହ ଉଦଯାପନୀ ଦିବସରେ ତିନୋଟି ଜାତୀୟ ଦଳ ଓ ତିନୋଟି ଓଡ଼ିଶାର ଟପ୍ ଟିମ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସବୁ ଟିମରେ ଜାତୀୟସ୍ତରର ଖେଳାଳୀ ରହିଥିଲେ । ଆମ ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦଶ ଜଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବାହାରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ।"
ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ କ୍ରିକେଟ ଫିଭର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭଲିବଲ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଖେଳାଳୀ।ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ଫରିଦାବାଦ ଦଳର ଖେଳାଳୀ ଗୁପାନ୍ସ ସାଧୁକାର କୁହନ୍ତି,"ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଭଲ ଖେଳାଳୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି । ଆୟୋଜକଙ୍କ ଆୟୋଜନ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଓଡି଼ଶା ଆସି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିଛି ହେଲେ ଏଠାକୁ ଆସି ଖେଳିବା ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି। ଭଲିବଲ ଖେଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ କରିପାରିବ ଯଦି ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ଭଲିବଲ ଖେଳ ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ିର ଟିକେ କ୍ରିକେଟ ଅପେକ୍ଷା କମ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଭଲି ଖେଳାଳୀଙ୍କ ଚାକିରି ଆଶା କମ । "
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଦୀର୍ଘ ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଆସୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଦର୍ପଣଗଡ଼ ଟିମର କୋଚ୍ ସୁଲେମାନ ଅହମ୍ମଦ କୁହନ୍ତି,"ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଟିମକୁ ନେଇ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଏଠାକୁ ପ୍ରଥମଥର ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ପଛରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚରେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏଠାରେ ହେଉଥିବା ଖେଳ ଦେଖି ଏହି ଗାଁ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ଭଲିବଲ ଖେଳିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। କ୍ରିକେଟ ଓ ଭଲିବଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଖେଳ। ଜଣେ ଭଲି ଖେଳାଳୀକୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ,ଏଫର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଏକାଠି କରି ଖେଳିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଜଗତସିଂହପୁର ସହ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳୀ ରାହୁଲ ବାରିକ ଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ହାରିଯାଇଛୁ ।"
