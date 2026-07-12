ETV Bharat / state

ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣିବେ ମହାପ୍ରଭୁ; ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ, କାନରେ ବାଜିଲେ ଉଜାଗର ହେଉଛି ଭକ୍ତିଭାବ

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଜନ ସମାରୋହର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

visually impaired students from berhampur to perform bhajan samaroh at puri During auspisious Rath yatra
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ, ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଉଜାଗର ହେଉଛି ଭକ୍ତିଭାବ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 12, 2026 at 3:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଭାବର ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ! କିଏ ନିଜର ସୁଲଳୀତ କଣ୍ଠରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବ ଭରା ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଆଉ କିଏ ସେହି ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଉଛନ୍ତି... ପାରମ୍ପାରିକ ବାଦ୍ୟ ଠାରୁ ନେଇ କ୍ୟାସିଓ, ପ୍ୟାଡ୍, ତବଲା ଆଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନର ଧୂନ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଭକ୍ତିମୟ କରି ତୋଳିଛି । ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଜନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ । ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ତଥା ସଦସ୍ୟମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଜନ ଗାନ କରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋର୍‌ସୋର୍‌ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଦେଖିବା 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ...

ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ, କାନରେ ବାଜିଲେ ଉଜାଗର ହେଉଛି ଭକ୍ତିଭାବ (ETV Bharat Odisha)

ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ:
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହାତରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ । ଏହି ସମୟରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ । ତେଣୁ ଏଭଳି ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅନ୍ଧପସରା ରୋଡରେ ରହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପୁରୀରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ସମୟରେ ୧୦ ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରି ନିଜର ଭଜନ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତୋତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ । ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ।

visually impaired devotees to prform jagannath bhajans rath yatra puri practicing since snana purnima
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ, ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଉଜାଗର ହେଉଛି ଭକ୍ତିଭାବ (ETV Bharat Odisha)


ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜନ୍ମରୁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରା କିପରି ହୁଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ତାହା ସିନା ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ, ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି । 'ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଗିବି କି ଅବା ଆଉ' ...ଭଜନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 'ନୀଳ ସିନ୍ଧୁ ତୀରେ' ...'ଝୁଲରେ କାଳିଆ ଝୁଲ' ଭଳି ଅନେକ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।

A differently-abled woman is performing a Jagannath song.
ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ଜଗନ୍ନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

'ଲାଗିଛି ଡୋରି, ଯିବି ମୁଁ ପୁରୀ':
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଜନ ସମାରୋହର ସଦସ୍ୟ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାଡତ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, " 'ଲାଗିଛି ଡୋରି, ଯିବି ମୁଁ ପୁରୀ' । ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଡୋରି ଲାଗିଛି । ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ୧୯ ବର୍ଷ ଧରି ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ସଂଙ୍ଗୀତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ । ଏଣୁ ଏହିପରି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଥାଉ । ଏପରି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ । ଏପରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ସମର୍ପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।" ସେହି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଜନ ସମାରୋହର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

Visually impaired students are playing the gini and other musical instruments.
ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଗିନି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଉଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

୧୯ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବେଷଣ କରିଆସୁଛି:
ସେହିପରି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର କି-ବୋର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ଥବୀର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଗତ ୧୯ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ସେଠାରେ ଏହିପରି ଭାବଭକ୍ତିର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଛୁ । ରଥଯାତ୍ରାର ଦିନ ଆସିଗଲେ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଖୁସି ଲାଗେ ।" ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲେ ହିଁ ପୁରୀ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Visually impaired individuals are practicing together to perform bhajans.
ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମବେତ ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଜଗା ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ:
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଜନ ସମାରୋହର ସଦସ୍ୟା ରାନୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଚାହିଁ ବସିଥାଉ । କିପରି ପୁରୀ ଯିବୁ ଏନେଇ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ । ଦୀର୍ଘ ୧୮ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପୁରୀରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଛୁ । ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଆମେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବୁ । ଆମେ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଜଗା ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିଯାଏ ।"

Visually impaired students are playing the gini and other musical instruments.
ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଗିନି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଉଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

'ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଭଜନ ଶୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଥିବେ'
ସେପଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗାର ଡୋରି ଲାଗିଛି, ପୁରୀ ଯିବି । ସେଠାରେ ଜଗାର ଭଜନ ଗାଇବି । ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଠାରୁ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ । ଏହି ଭଜନ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ନିଜ ମନପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥାଉ । ଏଥିସହିତ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରେ ବସି ଆମ ଭଜନ ଶୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଥିବେ । ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ।"

A differently-abled woman is performing a Jagannath song.
ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ଜଗନ୍ନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ:
"ରଥଯାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କଳାକାର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ପୁରୀରେ ୧୦ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୭ ତାରିଖରୁ ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମାରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବୁ । ଏହା ସହିତ ଜୁଲାଇ ୨୫ ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାବେଶ ଠାରୁ ନିଳାଦ୍ରୀବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ଛକରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ," ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଜନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

visually impaired devotees to prform jagannath bhajans rath yatra puri practicing since snana purnima
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ, ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଉଜାଗର ହେଉଛି ଭକ୍ତିଭାବ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଚିତ୍ରକଳାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ଅଣସର ପଟିଦିଅଁ

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ବଉଳ କାଠ

ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ପୁରୀବାସୀ

ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ଠକେଇକୁ ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସଜାଗ, ୨୩୮ଟି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ଲକ୍



ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

VISUAL IMPAIRED DEVOTEES BERHAMPUR
BLIND STUDENT SING JAGANNATH BHAJAN
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଜନ ସମାରୋହ ବ୍ରହ୍ମପୁର
RATH YATRA 2026
VISUALLY IMPAIRED BHAJAN SAMAROH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.