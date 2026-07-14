ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାଠାଗାର ଉଦଘାଟିତ, ଏକକାଳୀନ ପଢି ପାରିବେ 1700 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ମାସକୁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇ ପାରିବେ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 14, 2026 at 10:01 PM IST
କଟକ: ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଶ୍ଵନାଥ ପଣ୍ଡିତ ପାଠାଗାର ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ 3 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ନୂତନ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଅତ୍ୟାଆଧୁନିକ ପଢା ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏକକାଳୀନ 17 ଶହ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଏହି ପାଠାଗାରରେ ରହିଛି । ଐତିହ୍ୟର ସହର କଟକକୁ ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଏହି ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠାଗାର । ଏହି ପାଠାଗାର କେବଳ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜ୍ଞାନ, ଗବେଷଣା, ନବସୃଜନ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଏକ ଆଧୁନିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିଉଠିବ ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ କିଡ୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏହି ପାଠାଗାରର ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ । ରଙ୍ଗିନ ଓ ସୃଜନଶୀଳ ପରିବେଶ, ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଗ୍ରହ-ନକ୍ଷତ୍ର ଆଧାରିତ ସିଲିଂ ଥିମ୍, ଚିତ୍ର କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକ, ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଖେଳନା ଓ ଇଣ୍ଟରଆକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍ପେସ୍ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଠନ ଅଭ୍ୟାସ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ସେହିପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ UPSC, OPSC, OSSC, Banking, Railway, SSC ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ବିଭାଗ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଠନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଏବଂ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଫରେନ୍ସ ସେକ୍ସନ୍, ଦୁର୍ଲଭ ପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟଭଣ୍ଡାର ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
ଏନେଇ ନଗର ଉନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବ ବୃହତ୍ତ ପାଠାଗାର । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।
ସେହିପରି ସିଏମସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପାଠାଗାର କେବଳ ପୁସ୍ତକ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ; ଏଠାରେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ, ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ଲେଖକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ, ଶିଶୁ କର୍ମଶାଳା, ଗବେଷଣା ସେମିନାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ପାଠନ ଅଭିଯାନ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟକାରୀ LED ଆଲୋକ, ଆଧୁନିକ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, CCTV ନଜରଦାରୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଏହି ପାଠାଗାରକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବ । କଟକ ସଦାବେଳେ ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସହର ଭାବେ ପରିଚିତ। ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠାଗାର ସେହି ଐତିହ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ କଟକକୁ ଜ୍ଞାନର ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।"
ସେହିପରି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାହାକି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ଭରତା କମାଇ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଗଢ଼ି ଉଠିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ । ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଗବେଷକ ଓ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଏହି ପାଠାଗାରର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ସେହିପରି ଅନେକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବହି କିଣା କିଣି ବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାଦ୍ୱରା ବହୁ ଉପକୃତ ହେବେ ।"
ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ମାସକୁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇ ପାରିବେ ।
ସେହିପରି ଶୁକାନ୍ତି ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଏହି ପାଠାଗାର ନୂଆ ରୂପରେ ହୋଇ ଥିବାରୁ ବେଶ ଖିସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ । ଜଣେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଜଣେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ପାଇଁ ଦାମୀ ବହି କିଣିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ । ମାତ୍ର ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହୁ ସହାୟକ ହେବ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ନିକଟତର କଟକର ସରୋଜ: ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ୧୪୦ ବର୍ଷ କ୍ରିକେଟ୍ର ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ