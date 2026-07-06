ETV Bharat / state

ବାଘ ନୁହେଁ, ମାଛ ଧରା ବିଲେଇ; ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ବନ ବିଭାଗ

ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଣୀର ପାଦଚିହ୍ନ ଥିବା ସ୍ଥାନର ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

viral video truth balugaon its fishing cat not tiger
ବାଘ ନୁହେଁ, ମାଛ ଧରା ବିଲେଇ; ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ବନ ବିଭାଗ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 6, 2026 at 6:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଘ ନୁହେଁ, ନଈ କୂଳରେ ବୁଲୁଥିଲା ମାଛ ଧରା ବିଲେଇ । ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଚିଲିକା ବନ ବିଭାଗ । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଘ ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଚିଲିକା ବନ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି । ଚିଲିକା ଡିଏଫଓ ଅମ୍ଲାନ ନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣୀଟି ବାଘ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମାଛ ଧରା ବିଲେଇ ବା ଫିସିଂ କ୍ୟାଟ୍ ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ବାଲୁଗାଁ ସିଂହେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିମ୍ଭିରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର କଂସାରି ନଦୀ କୂଳରେ ବାଘ ସଦୃଶ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ବୁଲୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।



ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବାଲୁଗାଁ ପଶ୍ଚିମ ରେଞ୍ଜର ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ପ୍ରାଣୀର ପାଦଚିହ୍ନ ଥିବା ସ୍ଥାନର ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ।

viral video truth balugaon its fishing cat not tiger
ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ପଞ୍ଝା ପରି ପଡିଥିବା ଚିହ୍ନ (Etv Bharat)

ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଏହା ବାଘ ନୁହେଁ । ବରଂ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମାଛ ଧରା ବିଲେଇ । ଏହାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହି ଘଟଣା ଗତକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କିଛି ଲୋକ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବାଘ ପଞ୍ଝାର ଚି଼ହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ବାଘ ପରି ଦିଶୁଥିବା ଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।

viral video truth balugaon its fishing cat not tiger
ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ପଞ୍ଝା ପରି ପଡିଥିବା ଚିହ୍ନ (Etv Bharat)



ଡିଏଫଓ ଅମ୍ଲାନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ଧରା ବିଲେଇ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରହିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବନ ବିଭାଗର ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୟ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନେକାଂଶରେ ଦୂର ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ WhatsApp ହ୍ୟାକ୍‌, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ରିକଭ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ AI ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ୍, ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ସାଇବର ପୋଲିସ

TAGGED:

BALUGAON VIRAL VIDEO
FISHING CAT
ମାଛ ଧରା ବିଲେଇ
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ପଛର ସତ୍ୟ
VIRAL VIDEO TRUTH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.