ବାଘ ନୁହେଁ, ମାଛ ଧରା ବିଲେଇ; ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ବନ ବିଭାଗ
ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଣୀର ପାଦଚିହ୍ନ ଥିବା ସ୍ଥାନର ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 6, 2026 at 6:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଘ ନୁହେଁ, ନଈ କୂଳରେ ବୁଲୁଥିଲା ମାଛ ଧରା ବିଲେଇ । ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଚିଲିକା ବନ ବିଭାଗ । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଘ ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଚିଲିକା ବନ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି । ଚିଲିକା ଡିଏଫଓ ଅମ୍ଲାନ ନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣୀଟି ବାଘ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମାଛ ଧରା ବିଲେଇ ବା ଫିସିଂ କ୍ୟାଟ୍ ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ବାଲୁଗାଁ ସିଂହେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିମ୍ଭିରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର କଂସାରି ନଦୀ କୂଳରେ ବାଘ ସଦୃଶ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ବୁଲୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବାଲୁଗାଁ ପଶ୍ଚିମ ରେଞ୍ଜର ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ପ୍ରାଣୀର ପାଦଚିହ୍ନ ଥିବା ସ୍ଥାନର ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ।
ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଏହା ବାଘ ନୁହେଁ । ବରଂ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମାଛ ଧରା ବିଲେଇ । ଏହାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣା ଗତକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କିଛି ଲୋକ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବାଘ ପଞ୍ଝାର ଚି଼ହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ବାଘ ପରି ଦିଶୁଥିବା ଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।
ଡିଏଫଓ ଅମ୍ଲାନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ଧରା ବିଲେଇ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରହିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବନ ବିଭାଗର ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୟ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନେକାଂଶରେ ଦୂର ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ WhatsApp ହ୍ୟାକ୍, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ରିକଭର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ AI ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ୍, ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ସାଇବର ପୋଲିସ