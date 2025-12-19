ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଭିଡ଼ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ, କଂଗ୍ରେସ ଉଠାଇଲା ବେକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 187ଟି ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ 8 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରସାରିତ (viral) ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି |
ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହୀରାକୁଦ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ (airstrip)ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଚିତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ(SP) ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଦେଶରେ "ବେରୋଜଗାରୀର ପ୍ରମାଣ" ଦର୍ଶାଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି "ଆମ ରାଜ୍ୟର ବେକାର ଯୁବ ପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ।"
ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମୋଟ 187ଟି ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ 8 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 24ଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ପୁରାଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା । ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁଚାରୁ, ସୁସଙ୍ଗଠିତ ଓ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ବୋଲି SP ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦୋଷାରୋପକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କହିଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ନେତା ତଥା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବକ୍ସି। "କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ କୌଣସି ମୁଦ୍ଦା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା । ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା । ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଯେପରିକି ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି । ଏହା ଭାରତରେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଖରାପ ଥିଲା ଏବେ ତାହା ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି," ବୋଲି ବକ୍ସି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଚାକିରି ପାଇଁ ନ୍ୟୂନତମ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା।
