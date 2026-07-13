ETV Bharat / state

ଭାଇଗିରି ଦେଖାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା, ଜଣେ ଗିରଫ

ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଭୟରେ ଏବେ ଗାଁ ଛାଡି ଯାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Berhampur police arrested in viral video incident
ଭାଇଗିରି ଦେଖାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 13, 2026 at 7:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭାଇଗିରି ଦେଖାଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରଖି ମାଡମାରିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ନେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆର୍.ଶିବରାମ । ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ଯୁବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ କେସ୍‌‌ ନଂ – ୪୪୫ /୧୨.୦୭.୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଗିରଫ ଶିବରାମ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ଥାନାରେ ତିନୋଟି ମାମଲା ରହିଛି ।

ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ନିୟୁକ୍ତ ମାଡ

ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ସଦରଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶିବରାମ କୃପାସିନ୍ଧୁପୁର ଶାସନର ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାଡ ଖାଇ ମରିଯିବି ମରିଯିବି କହୁଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ମାଡ ଖାଇ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୟରେ ଏବେ ଗାଁରୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ପରିବାରବର୍ଗ । ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ମାଡ ମାରିବା ସହ ସିଗାରେଟ ଚେଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ।

ନ୍ୟାୟ ଦାବି କଲେ ପରିବାର

ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବାପା ବିଜୁ ଦାସଙ୍କ କହିବା କଥା ଗତ ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ତଳେ ପୁଅକୁ ଡାକି ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ଭୟରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ ପରିବାର । ପତ୍ନୀ ଶୂନ୍ୟ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ । ହେଲେ ସେ ଅରାଜି ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅନୁଭବ କରି ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଘର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ’’ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣିବେ ମହାପ୍ରଭୁ; ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ, କାନରେ ବାଜିଲେ ଉଜାଗର ହେଉଛି ଭକ୍ତିଭାବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ରେ BJDର ରଣହୁଙ୍କାର, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

BERHAMPUR VIRAL VIDEO
MAN ASSAULTED WITH PLASTIC PIPE
MAN BEATEN CLOSED DOOR BERHAMPUR
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୁବକ ନିର୍ଯାତନା ଭାଇରାଲ
BERHAMPUR MAN ASSAULTED VIRAL VIDEO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.