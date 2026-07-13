ଭାଇଗିରି ଦେଖାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା, ଜଣେ ଗିରଫ
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଭୟରେ ଏବେ ଗାଁ ଛାଡି ଯାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : July 13, 2026 at 7:44 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭାଇଗିରି ଦେଖାଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରଖି ମାଡମାରିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ନେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆର୍.ଶିବରାମ । ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ଯୁବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ କେସ୍ ନଂ – ୪୪୫ /୧୨.୦୭.୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଗିରଫ ଶିବରାମ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ଥାନାରେ ତିନୋଟି ମାମଲା ରହିଛି ।
ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ନିୟୁକ୍ତ ମାଡ
ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ସଦରଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶିବରାମ କୃପାସିନ୍ଧୁପୁର ଶାସନର ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାଡ ଖାଇ ମରିଯିବି ମରିଯିବି କହୁଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ମାଡ ଖାଇ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୟରେ ଏବେ ଗାଁରୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ପରିବାରବର୍ଗ । ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ମାଡ ମାରିବା ସହ ସିଗାରେଟ ଚେଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ।
ନ୍ୟାୟ ଦାବି କଲେ ପରିବାର
ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବାପା ବିଜୁ ଦାସଙ୍କ କହିବା କଥା ଗତ ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ତଳେ ପୁଅକୁ ଡାକି ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ଭୟରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ ପରିବାର । ପତ୍ନୀ ଶୂନ୍ୟ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ । ହେଲେ ସେ ଅରାଜି ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅନୁଭବ କରି ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଘର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ’’ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣିବେ ମହାପ୍ରଭୁ; ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ, କାନରେ ବାଜିଲେ ଉଜାଗର ହେଉଛି ଭକ୍ତିଭାବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ରେ BJDର ରଣହୁଙ୍କାର, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର