ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ VIP ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଟିଭିରେ ଆସୁଛି ବିଜ୍ଞାପନ, ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା SJTA

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବିଜ୍ଞାପନ । ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାପନ କରିଥିବା ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

No VIP Darshan System In Puri Rath Yatra SJTA Clarification
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 5:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଲାଗି ରହୁଛି । ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛନ୍ତି । ୱେବ୍ ସାଇଟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନର ସୁବିଧା ନେବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା ନଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ।

No VIP Darshan System In Puri Rath Yatra SJTA Clarification
ଏଫଆଇଆର (ETV Bharat Odisha)

କଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ?

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ କରାଇବା ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁବିଧା ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନଥିବା କିମ୍ବା ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ନେଇ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁମତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦେଇନଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

No VIP Darshan System In Puri Rath Yatra SJTA Clarification
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ:

ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଏତଲା ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ।

No VIP Darshan System In Puri Rath Yatra SJTA Clarification
ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନା (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି ଭୁଲ୍‌ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାଲରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ...

ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ନେଇ ଏକ ସଂସ୍ଥା କିଛି ଟିଭିରେ ବିଜ୍ଞପନ ଦେଇଛି । ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛି । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏନେଇ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ତେବେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।’

No VIP Darshan System In Puri Rath Yatra SJTA Clarification
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ: ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ୩୭୫ଟି ମୋବାଇଲ ଫେରାଇଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ

ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ କାହିଁକି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ? ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

RATH YATRA VIP DARSHAN SYSTEM
ରଥଯାତ୍ରା 2026
ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବିଜ୍ଞାପନ
PURI RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.