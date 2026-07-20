ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ VIP ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଟିଭିରେ ଆସୁଛି ବିଜ୍ଞାପନ, ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା SJTA
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବିଜ୍ଞାପନ । ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାପନ କରିଥିବା ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 20, 2026 at 5:04 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଲାଗି ରହୁଛି । ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛନ୍ତି । ୱେବ୍ ସାଇଟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନର ସୁବିଧା ନେବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା ନଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ।
କଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ?
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ କରାଇବା ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁବିଧା ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନଥିବା କିମ୍ବା ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ନେଇ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁମତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦେଇନଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ:
ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଏତଲା ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ।
ଏପରି ଭୁଲ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାଲରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ...
ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ନେଇ ଏକ ସଂସ୍ଥା କିଛି ଟିଭିରେ ବିଜ୍ଞପନ ଦେଇଛି । ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛି । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏନେଇ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ତେବେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ: ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ୩୭୫ଟି ମୋବାଇଲ ଫେରାଇଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ
ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ କାହିଁକି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ? ଜାଣନ୍ତୁ ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ