ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟଣା: ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଟୋ ଚାଳକ ଗିରଫ, ରଦ୍ଦହେବ ୪୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଟୋର ପରମିଟ୍
ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି, ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରାତି ସୁଦ୍ଧା କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 19, 2026 at 8:42 PM IST
ONLINE CAB DRIVERS VIOLENT PROTEST, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟଣାରେ ଶତାଧିକ ଅଟୋ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇଛି । ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ୪୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଟୋରିକ୍ସାର ପରମିଟ୍ ବାତିଲ କିମ୍ବା ନିଲମ୍ବିତ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମାଲିକ ତଥା ପରମିଟ୍ ଧାରୀମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA) ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
STA ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଆଜି ଘଟିଥିବା ବେଆଇନ ଘେରାଉ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ରାସ୍ତାରୋକ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଯାତାୟାତରେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ କ୍ରୁଟ୍ (CRUT) / ଆମ ବସ୍ ସମେତ ଅନେକ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଜବତ ତାଲିକାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅଟୋରିକ୍ସା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଏପରି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦତ୍ତ ପରମିଟ୍ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବାରୁ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ, ୧୯୮୮ର ଧାରା ୮୬(୧)(ଖ) ଅନୁଯାୟୀ ଏଯାବତ୍ ୪୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଟୋରିକ୍ସାର ପରମିଟ୍ ବାତିଲ କିମ୍ବା ନିଲମ୍ବିତ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର- ୧ ଆରଟିଓ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମାଲିକ ତଥା ପରମିଟ୍ ଧାରୀମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି କାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମାଲିକଙ୍କ ଅନୁମତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିମ୍ବା ଅବଗତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନୋଟିସ୍ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ଲିଖିତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାଖଲ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ RTO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
4 ଶହ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଓ ପରମିଟ୍ ବାତିଲ କରାଯିବ ଓ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଟାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ କମିଶନର ସମରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନମିଳେ କିମ୍ବା ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଉପଲବ୍ଧ ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ ଏକତରଫା ଭାବେ ପରମିଟ୍ ରଦ୍ଦ ବା ସ୍ଥଗିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ ଅପରାଧିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ବିକ୍ଷୋଭ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି, ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରାତି ସୁଦ୍ଧା କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ଯଦି ନ ହୋଇପାରିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନ୍ ଚାଳକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା, ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ ଓ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ।
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଳକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଓଲା, ଉବେର ଓ ରାପିଡୋ ଅନଲାଇନ୍ ଟାକ୍ସି ଚାଳକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାଜଧାନୀର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟତଃ ଅଚଳ ହୋଇପଡିଥିଲା । ଆନ୍ଦୋଳନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅନଲାଇନ ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଧାରଣା ବେଳେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଚାଳକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଶୁଣିନଥିଲେ । ପରେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ।
ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ‘ଆମ ବସ୍’କୁ ପଥର ମାଡ଼ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ । ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଲାଠି ଚାର୍ଜ୍ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟେକା ମାଡ଼ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ସାହୁ, ହୋମଗାର୍ଡ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ ସମେତ ୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା । ଷ୍ଟେସନ୍ ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଅନେକ ଗାଡିକୁ କ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ନେଇଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ବହୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲା । ଅନଲାଇନ୍ କ୍ୟାବ୍ ଓ ଆପ୍-ଭିତ୍ତିକ ଯାନବାହନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଯାନବାହନ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରଭାବରେ ଆପ୍ରେ ଯାନବାହନ ଉପଲବ୍ଧତା କମିଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ଲୋୟର PMG: ପୋଲିସ-ଡ୍ରାଇଭର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ପଥର ପିଙ୍ଗି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଅନେକ ପୋଲିସ ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଲା-ଉବର-ରାପିଡୋ ଚାଳକଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର: ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଠପ୍, ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର