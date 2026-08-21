ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟଣା; ଭିଡିଓ ଜାରି କରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ସଙ୍ଘ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦୀନବନ୍ଧୁ
ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥିବାରୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଭୁଲ୍ଟା ଭୁଲ୍, ଭୁଲ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେବାର ନଥିଲା। ଆଉ କେବେ ଏଭଳି ହେବନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 21, 2026 at 2:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସଂଘର ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନ୍ଲାଇନ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର୍ ସଂଘର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାୟକ ଫେରାର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି।
'ଭୁଲ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ.. ଏଇଟା ହେବାର ନ ଥିଲା'
ଦୀନବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥିବାରୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଭୁଲ୍ଟା ଭୁଲ୍, ଭୁଲ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେବାର ନ ଥିଲା। ଆଉ କେବେ ଏଭଳି ହେବନାହିଁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ । ତେବେ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ରାଜନୈତିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଅଟୋ-ଟ୍ୟାକ୍ସି-ବାଇକ୍ ଚାଳକ। ଆମେ ବଳପୂର୍ବକ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିନଥିଲୁ। ବିଡିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ତାହା ଆମର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ନଥିଲା। ଗ୍ରାହକମାନେ ସୁବିଧାରେ ଆସି ଅଟୋରେ ବସୁଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବାରୁ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉ। ମତେ ବରଂ ଫାଶୀ ହେଉ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଏହା କରଯାଇନାହିଁ। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ
ଗତ ୧୯ ତାରିଖରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ ପରଠୁ ଦିନବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ ରହିଛି । ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଭିିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ୧୧୩ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୬୦ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସରେ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ୩୫୪ଟି ଅଟୋ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ୭ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହାମଧ୍ୟରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ୨ଟି, ଆମ ବସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ୪ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲାରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିସ୍ଥିତ ବେଆଇନ ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।। ବୁଲଡୋଜର ଜରିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଟିଓ-୧ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ ଅଟୋଗୁଡ଼ିକର ପରମିଟ୍ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ସହରରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଅଟୋ ଚାଳକ ଭରଣା କରିବେ'- ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟଣା: ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ୧୧୩କୁ ବୃଦ୍ଧି, ବେଆଇନ ଅଟୋଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଲା ପୋଲିସ