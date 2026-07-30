କେସିଙ୍ଗା SDPOଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ; ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କଲେ ବାଚସ୍ପତି
ନର୍ଲା ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି । ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 30, 2026 at 2:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି । ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ବିଧାନସଭାର ଗରିମା ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ । କେସିଙ୍ଗା ଏସଡିପିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ ଜାରୀ କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ଏସଡିପିଓ ଓ ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଠିଥିବା ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ଲା ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି । ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରି ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଏକ ଜରୁରୀ ଚିଠି ପଠାଯାଇଛି ।
ବିଧାନସଭା ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରୀ ହୋଇଥିବା ଚିଠି କୁହାଯାଇଛି, "ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କେସିଙ୍ଗା ଏସଡିପିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନୋଟିସରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ବାଚସ୍ପତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ଏହାକୁ ଜରୁରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ କହିଛି ।
ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସରେ ବିଧାୟିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, "୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ ତାରିଖ ସକାଳେ କେସିଙ୍ଗା ଏସଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ - ୪ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କଲୋନୀରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମେତ ବାସଭବନର ବିଭିନ୍ନ କବାଟ ଓ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେହି ସମୟରେ ଘରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଓ ଗୃହ ସହାୟିକାଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଅସଦାଚରଣ କରିଛି । ଗୃହ ସହାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ନୋଟିସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।"
ବିଧାୟିକା କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣା ସମୟରେ ସେ ଘରେ ନଥିଲେ । ଫେରିବା ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ । ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ନର୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା । ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଆସିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନନେଇ ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ ନକରି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ଆଇନ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ନୋଟିସରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଏଭଳି ବଳପୂର୍ବକ ପୋଲିସ ପ୍ରବେଶ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଧାନସଭାର ସାମୂହିକ ଅଧିକାର ଓ ଗରିମା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଘାତ । ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାରୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଏହା ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱାଧିକାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ନୋଟିସରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଏହାକୁ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱାଧିକାର କମିଟିକୁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟରେ ଦାଖଲ କରିବ । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ସ୍ୱାଧିକାର କମିଟିକୁ ପଠାଇବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଏବେ ନଜର ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ CMOରୁ ଫାଇଲ ଗାଏବ ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ଜେଲ ଯିବ; ବିଜେପି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OASରୁ IASକୁ ପଦୋନ୍ନତି ହେବେ 15 ଅଧିକାରୀ; ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ବରରେ UPSC ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକ