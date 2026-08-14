ETV Bharat / state

ବରିଷ୍ଠ IPS ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ DGP ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ

ବର୍ତ୍ତମାନର ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ CID କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DGP ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ।

ADDITIONAL CHARGE AS ODISHA DGP
ବରିଷ୍ଠ IPS ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ DGP ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2026 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ତ୍ତମାନର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ (ରବିବାର) ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, DGP ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଆଇଡି- କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DG ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରୁ IPS ମିଶ୍ର DGP (ହେଡ୍ ଅଫ୍ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ) ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ।

  • DGP ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଅବସର ପରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ବର୍ତ୍ତମାନର DGP ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଅବସର ପରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଶୀର୍ଷ ପଦରେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର CID, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DGP ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ(DGP) ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇବେ। ଅଗଷ୍ଟ ୧୬(ରବିବାର)ରୁ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ।

  • ୯୯୩ ବ୍ୟାଚ୍‌ର IPS ଅଧିକାରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର

୯୯୩ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜି, CID, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

୩ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୬ରେ ଜନ୍ମିତ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର ବିହାରର ମଧୁବନୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ B.Sc. ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ସହ Master's Degree in Police Management (MDPM) ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

  • SCRBରୁ CID-Crime Branch ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ରାଜ୍ୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ (State Crime Records Bureau-SCRB)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ IPS ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦରେ ରହି ସେ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ, ରେକର୍ଡ ଓ ଅପରାଧ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ। ପରେ ସେ CID-Crime Branchରେ ବରିଷ୍ଠ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ତଦାରଖ ସହ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ DGP, CID-Crime Branch, Odisha ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି।

ଅତୀତରେ IPS ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର; ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସର ଡିଜି ଭାବେରେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି।

  • ଅନ୍ତରୀଣ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ନେତୃତ୍ୱ

DGP ୱାଇ.ବି. ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଅବସର ପରେ IPS ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମିତ DGP ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ନେତୃତ୍ୱ ରହିବ। ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟର ପୋଲିସ ସେବା ଓ ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ରାଜ୍ୟର DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ କମିଶନ (UPSC)କୁ ଓଡ଼ିଶାର DGP ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ରେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ; ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଇନ-ଚାର୍ଜ୍ ଡିଜିପି ସମ୍ଭାବନା

TAGGED:

ADDITIONAL CHARGE AS ODISHA DGP
YB KHURANIA
ODISHA POLICE
VINAYTOSH MISHRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.