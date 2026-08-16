ବିଦାୟ ନେଲେ ଖୁରାନିଆ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଡିଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର
ଅନ୍ତରୀଣ ଡିଜିପି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର । କଟକ ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 16, 2026 at 10:50 PM IST
କଟକ: ଦୁଇବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ଓ୍ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ୩୬ ବର୍ଷର ଆଇପିଏସ୍ କ୍ୟାରିୟର ପରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖିଆ ପଦବୀରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ।
ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଡିଜିପି ଭାବେ କଟକସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ନିଜର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଓ ପ୍ରାଥମିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବସ୍ତୃତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ । ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସେ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ସଂଘଠିତ ଅପରାଧ ଦମନ ଓ ସାଇବର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଭଳି ୪ଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀ ସମସ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କରି ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବା ସହ ପାର୍ବଣ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ବିନୟତୋଷଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ବିଦାୟୀ ଡିଜିପି ଓ୍ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ । ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚ୍ର ବରିଷ୍ଠ IPS ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର । ପୋଲିସ ଡିଜି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବେ । ନୂଆ ପୋଲିସ ଡିଜି ଚୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିବେ । ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଡିଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଉଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ବିଦାୟୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରୁଚିରା ଖୁରାନିଆ ଏବଂ ପୁଅ ଶୁଭମ ଖୁରାନିଆ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ଭାବବିହ୍ୱଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ବାପାଙ୍କ ୩୬ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଅବସରକୁ ନେଇ ପୁଅ ଶୁଭମ ଖୁରାନିଆ ବେଶ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ହାସ୍ୟରସ ଛଳରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ବସ୍ ଚେଞ୍ଜ୍ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମମ୍ ବା ମା’ ହିଁ ତାଙ୍କର ନୂଆ ବସ୍ ହେବେ ।"
ଜଣେ ବାପା ଭାବେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାପା ଭାବେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି କଠୋର ହେବା କଥା ସେଠାରେ କଠୋରତା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ନମ୍ର ହେବା କଥା ସେଠାରେ ନମ୍ରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । କଠିନରୁ କଠିନ ସମୟରେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ । ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠା ଓ ସେବା ମନୋଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ରହିବ ।
ବିଦାୟୀ ଡିଜିପିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୁଚିରା ଖୁରାନିଆ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ଏଠାରେ କାମ କରିବାର ଅନୁଭବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା । ସେ ସଦାସର୍ବଦା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେବାକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପରିବାର ଏବଂ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛନ୍ତି ।
ତେଵେ ବିଦାୟୀ ଡିଜି ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଶା ମାଓ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ତେଵେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଦାୟୀ ଡିଜି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ; 'ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି, ଆଗକୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ