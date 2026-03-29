ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଭୀମସାର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି
ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇସିୟୁରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : March 29, 2026 at 11:08 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ । ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଜଣେ ପିଜି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ପିଜି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି l ସେ କୌଣସି ଏକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିବାର ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ମୁଖ୍ୟତଃ ଅତ୍ୟଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ଓ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହି ନପାରି ଏହି ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଜଣପଡ଼ିଛି । ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିବା ଜଣା ପଡିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆ ଯାଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା କଥା ସୋସିଆଲ ମଡ଼ିଆରେ ଭାଇରଲ ହେଉଛି । ତେବେ ଏନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ l
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭୀମସାରର ଅଧୀକ୍ଷକ ଡା.ଲାଲମୋହନ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି,"ଜଣେ ପିଜି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେ ନୂଆ ଥିବାରୁ ବିଭାଗରେ ଏଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି। ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ଏହା ସହ ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଏକ ବିଶ୍ରାମ ସମୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । "
ଅନ୍ୟପଟେ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ସଂଘ (ଜେଡିଏ) ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଓ ରାଗିଂ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ‘ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ’ ନୀତି ଅନୁସରଣ, ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ପିଜି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ ୬ରୁ ୭ ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ସମ୍ବଲପୁର