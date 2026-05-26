ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ, ଥାନା ଘେରିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ
କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପଠାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ମାମଲାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ନେଇ ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା । ପୋଲିସ ମାଡରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।
Published : May 26, 2026 at 4:20 PM IST
କଟକ: ଥାନାରେ ଅଟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ମହିଳାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧ ଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ମାମଲାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ନେଇ ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ପୋଲିସ ମାଡରେ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଥାନା ଆଗରେ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ ।
ପତ୍ନୀ ନିଖୋଜ ଥିଲେ:
ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିପ୍ରସାଦ ଗାଁର ରାକେଶ ବେହେରା । ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଣ୍ଡି ପ୍ରସାଦ ଗାଁରୁ ଜଣେ ମହିଳା ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଗତ ୧୬ ତାରିଖରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣିଗାଁ ନିକଟରେ କାଠଯୋଡି ନଦୀରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧାପୋଡା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ମୃତଦେହଟି ରାକେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ବାମୀ ରାକେଶ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ମା' ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମିଥୁନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ମାଡରେ ଗୁରୁତର:
ମାତ୍ର ରାକେଶଙ୍କ ନିଖୋଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲେ ହେଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିନଥିଲା । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାକେଶ ପୋଲିସ ମାଡରେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ରାକେଶଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଦାବିରେ ଥାନା ଆଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ପାରି ନାହିଁ ।
4 ଦିନ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ:
ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାକେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିସାରିଛି । ପୋଲିସ ମିଥୁନ ଓ ରାକେଶଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା । ମାତ୍ର ରାକେଶଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ରାକେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାଠଯୋଡି ନଦୀ ପଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଅଧାପୋଡା ମୃତଦେହଟି ରାକେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଵା କହି 4 ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ତାଙ୍କ ମା' କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଥାନା ଆଗରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡି ଥିଲା । ବିନା କାରଣରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରାକେଶଙ୍କୁ ଥାନା ଭିତରେ ଏତେ ଦିନ ରଖି ମାଡ଼ ମାରିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ କମିଶନର, ଡିସିପି ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡିଥିଲା । ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ରାକେଶ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ