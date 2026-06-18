ETV Bharat / state

ବାଲେଶ୍ଵରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ 'ଚଉମୁଖ ଡଗରା'ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ

ଚଉମୁଖ ବାସିନ୍ଦା, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଭିଟାମାଟି ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Villagers protest for development of Balasore tourist destination Chaumukha Dagra
ବାଲେଶ୍ଵରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ 'ଚଉମୁଖ ଡଗରା'ର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ତାତିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 18, 2026 at 1:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

BALASORE CHAUMUKHA DAGRA , ବାଲେଶ୍ଵର: ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ 'ଚଉମୁଖ ଡଗରା'ର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ୧୯୯୮ ମସିହାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଗତ ୨୮ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ବିକାଶ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଏବେ ବାଲିମାଫିଆଙ୍କ କବ୍‌ଜାରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 'ଚଉମୁଖ ଗ୍ରାମବାସୀ' ଏବଂ 'ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ' ଓ ଉପକୂଳ ଭିଟାମାଟି ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ:
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଓ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ।

ବାଲେଶ୍ଵରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ 'ଚଉମୁଖ ଡଗରା'ର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ତାତିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)


ଜନଶୁଣାଣି ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ:
ଚଉମୁଖର ବିକାଶ ତଥା ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ କନକଲତା ଦେ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛୁ । ତଥାପି ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଜନଶୁଣାଣି ହେଉଛି, ତାର ବି କିଛି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ । ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ହେବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ।"

"ପଥର ବନ୍ଧ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଳିବାରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଏହି ଦାବି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଆମ କଥା ବୁଝିବେ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇନାହୁଁ " ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ତିନି ମାସ ହେଲା ମିଳୁନି ଭତ୍ତା, ଧାରଣାରେ ୩୭ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ବୟସ୍କ ହିତାଧିକାରୀ

ବାଲେଶ୍ବରରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିଆରା ରଜ ପାଳନ: କବାଡ଼ି ଖେଳିଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ପିଲା ଦିନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମନ୍ବିତ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ଧାରଣା ଦେଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ଵର

TAGGED:

CHAUMUKHA DAGRA BALASORE
CHAUMUKHA DAGRA DEVELOPMENT
VILLAGERS PROTEST CHAUMUKHA DAGRA
ଚଉମୁଖ ଡଗରା ବାଲେଶ୍ଵର ସୁରକ୍ଷା
BALASORE CHAUMUKHA DAGRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.