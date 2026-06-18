ବାଲେଶ୍ଵରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ 'ଚଉମୁଖ ଡଗରା'ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ
ଚଉମୁଖ ବାସିନ୍ଦା, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଭିଟାମାଟି ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : June 18, 2026 at 1:01 PM IST
BALASORE CHAUMUKHA DAGRA , ବାଲେଶ୍ଵର: ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ 'ଚଉମୁଖ ଡଗରା'ର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ୧୯୯୮ ମସିହାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଗତ ୨୮ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ବିକାଶ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଏବେ ବାଲିମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 'ଚଉମୁଖ ଗ୍ରାମବାସୀ' ଏବଂ 'ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ' ଓ ଉପକୂଳ ଭିଟାମାଟି ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ:
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଓ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଜନଶୁଣାଣି ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ:
ଚଉମୁଖର ବିକାଶ ତଥା ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ କନକଲତା ଦେ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛୁ । ତଥାପି ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଜନଶୁଣାଣି ହେଉଛି, ତାର ବି କିଛି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ । ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ହେବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ।"
"ପଥର ବନ୍ଧ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଳିବାରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଏହି ଦାବି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଆମ କଥା ବୁଝିବେ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇନାହୁଁ " ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ଵର