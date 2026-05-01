ପୁରୀରେ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର
ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଭରଣା ପାଇଁ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : May 1, 2026 at 4:22 PM IST
ପୁରୀ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୁରୀରେ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି । ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଭରଣା ପାଇଁ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଗୋରୁଆଳ ଏବଂ ଆମ୍ବପଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋରୁଆଳ ଏବଂ ଆମ୍ବପଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟୁନ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମି ସଂରକ୍ଷଣ, ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଚାକିରିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆୟରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି ରହିଛି । ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଷଣ୍ଢପୁର ଏବଂ ସିପସରୁବାଲିରେ ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି:
ଗୋରୁଆଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି । ପୁରୀ ଜିଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ । ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି, ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଦି ଆମର ଦାବି ରହିଛି । ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ଯାଏଁ ଆମେ ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ ଜାରି ରଖିବୁ ।"
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି:
ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ରଘୁନାଥ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସରକାର ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି । ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ୍ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା । ଆମେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ । ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନ ଯାଏ ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ।"
ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ନେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ତାହା ଆଲୋଚନା କରି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ~ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି:
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୁରୀରେ ବିକାଶ ତଥା ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ଯାଉଥିବା ସିପସରୁବାଲି ମଉଜାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏନେଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଆସି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବୈଷୟିକ ଦିଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳଟି ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିବା ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି । ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବିବାଦକୁ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ସମାଧାନ କରିବ, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି।
