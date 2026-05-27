ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଥାନା ଘେରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ

ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : May 27, 2026 at 6:55 PM IST
ନିମାପଡ଼ା(ପୁରୀ) : ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବାଲି ଓ ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୋଲିସ । ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମିଳୁଛି ଗିରଫଦାରୀର ଧମକ । ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଆଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉତ୍ତେଜନା । ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଧଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଆରିଲୋ ଗ୍ରାମର କୋଠ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କିଛି ମାଫିଆ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେଆଇନ ଭାବେ ମନଇଚ୍ଛା ମାଟି ଉଠାଣ କରୁଥିଲେ । ଗ୍ରାମର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଫିଆ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । କଥା ହାତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା । ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ଗ୍ରାମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିମାପଡ଼ା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି । ବେଆଇନ ମାଟି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ମାଫିଆମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନନେଇ, ପୋଲିସ ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଆରିଲୋ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି । ପୋଲିସର ଏଭଳି ପାତରଅନ୍ତର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଆରିଲୋ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏକାଠି ହୋଇ ଥାନା ଘେରିଛନ୍ତି ।
ଅଟକ ଯୁବକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିମାପଡ଼ା ପୋଲିସ କାହା ଚାପରେ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ?
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିମାପଡ଼ା ଏସଡିପିଓ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅରିଲୋ ଗ୍ରାମରେ କୋଠ ଜାଗାରୁ ମାଟି ଉଠେଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଜଣେ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି । ଉଭାୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା