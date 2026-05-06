ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବି କରି ଜନଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
ପିପିଲି ଓରକଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ୱାର୍ଡରେ ଲୋକେ ଜନଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : May 6, 2026 at 2:33 PM IST
ନିମାପଡା: ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଥାନା ଓରକଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ୪ ନମ୍ୱର ୱାର୍ଡର ଲୋକେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଏବେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନଗଣନାକାରୀ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଛି । ହେଲେ ଏହି ୱାର୍ଡରେ ଲୋକେ ଜନଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମରେ ଗୃହଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏପରିକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ।
ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜିଦ ଯୋଗୁ ଜନଗଣନାକାରୀ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ମୃତ୍ୟଞ୍ଜୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଗ୍ରାମର ରାଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, 'ଗ୍ରାମର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନଗଣନାରେ ଅସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ବିରୋଧ କରୁ ନାହୁଁ । ଆମର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କିଏ ପୂରଣ କରିବ ? ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ । ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଫେଲ ମାରିଛୁ । ରାସ୍ତା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଏହାର ସମାଧାନ ଦରକାର ।'
ଆଗ ରାସ୍ତା, ପଛରେ ସବୁ-ଗ୍ରାମବାସୀ
ଅନ୍ୟଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁନା ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, 'ଅସହଯୋଗ କଣ ? କାହିଁକି ସହଯୋଗ କରିବୁ ? ଗ୍ରାମରେ କଣ ଜନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜନଗଣନା ହେବ ? ଭୋଟ ସମୟରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ପରେ କେହି ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି । ରାସ୍ତା କିଏ କରିବ? ଆଗ ରାସ୍ତା, ପଛରେ ସବୁ ।'
ପିପିଲି ତହସିଲଦାର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତ୍ରିପାଠୀ କୁହନ୍ତି, 'ଏ ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ । ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା । ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏହି ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାଇଛୁ । ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା
