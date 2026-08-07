ଗାଁ ବୁଥରୁ ଗାଁ ଭୋଟର କଟିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବୁଥ ଥିଲା ସେହି ଗାଁର ଭୋଟର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବେ ଭୋଟ୍ ଦେବାପାଇଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : August 7, 2026 at 8:59 PM IST
Villagers complain to District Collector, ବାଲେଶ୍ୱର: ଗାଁ ବୁଥରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ କଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ବୁଥରେ ଯୋଡିବା ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏଡିଏମଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି । ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବୁଥ ହେଉଥିଲା ତା ଠାରୁ ତିନି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବୁଥ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବୁଥ ଥିଲା ସେହି ଗାଁର ଭୋଟର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବେ ଭୋଟ୍ ଦେବାପାଇଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜ ଗାଁ ବୁଥରେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 13ନଂ ବୁଥ ପଳାଶପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଯେଉଁଠି ସରସତିଆ, ସାହାପୁର, ବରଟିକିରି, ଜୟିପୁର, ଏବଂ ପଳାଶପୁର ଗାଁ ର ଭୋଟର ମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ । ହେଲେ ନୂଆ ବୁଥ ଭାବେ ଏବେ ସରସତିଆ ଗାଁ ର ବନମାଳୀ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କରାଯାଇଛି ସତ ହେଲେ ପଳାଶପୁର ଗାଁର ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ପଳାଶପୁର ବୁଥରୁ କାଟି ସରସତିଆ ବୁଥରେ ରଖାଯାଇଛି । ଯାହାକି ଗାଁ ଠାରୁ ତିନି କିଲୋମିଟର ଦୁରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ନିଜ ଗାଁ ବୁଥରେ ଭୋଟ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଗାଁ କୁ କାହିଁକି ଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏନେଇ ବୁଥ ଲେବଲ ଅଫିସର ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ଉତ୍ତର ନ ପାଇବାରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତିସଭ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ଜଗଦୀଶ ନାୟକ, ଅଜିତ ରାଉତ, ଶ୍ରୀଧର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏଡିଏମଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିଟିସଭ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲୁ କି ଆମ ଗାଁରେ ୧୩ ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ଥିଲା ପଳାଶପୁର ହାଇସ୍କୁଲ୍। ଆମେ ପଳାଶପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା । କିନ୍ତୁ ଆମ ପଳାଶପୁର ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ନୂଆ ବୁଥ୍ ହେଲା, ସେ ବୁଥ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ବୁଥ୍ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ୧୩ ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ଥିଲା ସେଟା ୧୫ ନମ୍ବର ହେଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ୧୬ ନମ୍ବର ହେଲା । ଦି' ଭାଗ ହେଲା, ଦି' ଭାଗ ଭିତରେ ୧୫ ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ରେ ଆମ ପଳାଶପୁର ବୁଥ୍ ହେଲା ୧୫ ନମ୍ବର । ଆମ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ରେ ବୁଥ୍ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଆମ ପଳାଶପୁର ଗାଁ ର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସରସତିଆ ବୁଥ୍ ଯେଉଁଟା କି ଦ୍ଵିତୀୟ ନୂଆ ବୁଥ୍ ହେଲା, ସେଇ ବୁଥ୍ ରେ ପଳାଶପୁର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି । ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବୁଥ୍ ରେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- SIR-2026: ଚାଲୁ ରହିଛି ଦାବି, ଆପତ୍ତି ଓ ଶୁଣାଣି; ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ଯାଏଁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ସୂଚୀରେ ସଂଶୋଧନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ; SIR ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କଟିଲା 20 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ, ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର