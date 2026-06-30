ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ପିଟିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ; ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
ବଲାଙ୍ଗୀର ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମହ ୱାହିଦ୍
Published : June 30, 2026 at 2:10 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ l ଠେଙ୍ଗା ବାଡିରେ ୬ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ପିଟିଛନ୍ତି ଗାଁଲୋକେ l ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ଥାନା ଯୁବାମାଲ ଗାଁରେ l ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଗାଁଲୋକେ l ଠେଙ୍ଗା, ବାଡିରେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।
ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯୁବାମାଲ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡାପଡାରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଗାଁଲୋକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।
ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି, ଫରେଷ୍ଟର ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ଗାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ । ସାଥୀ ଗାର୍ଡ ସେଠାରେ ପହଁଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ପିଟିଥିଲେ l ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମାଡରେ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟର, ୩ ଜଣ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ,୨ ଜଣ ପାରା ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତୁରେକେଲା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି l ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ମାରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି l ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ସମୟରେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ତାହା ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଫରେଷ୍ଟର ତନ୍ମୋଚିତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ' ଏଏନଆର୍ ସ୍କିମରେ ଯୁବାମାଲଠାରେ ଚିହ୍ନିତ ପଚାଶ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳା ଚାଲିଥିଲା । ଏଠିକାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ପରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଡାକିଥିଲି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ । ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ତୁରେକେଲା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ କିମ୍ବା ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ବଲାଙ୍ଗୀର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମାଆ