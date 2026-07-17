ETV Bharat / state

ଜନଗଣନା-୨୦୨୭ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଜିଲ୍ଲା ଜନଗଣନା ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ ବା ଡିସିଏଚ୍‌ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍‌ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ ହେଉଛି ଜନଗଣନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାଶନ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Vigorous preparations for Census 2027: All departments directed to cooperate
ଜନଗଣନା-୨୦୨୭ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 17, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ODISHA CENSUS PREPARATION, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜନଗଣନା-୨୦୨୭କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଜନଗଣନା ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ ବା ଡିସିଏଚ୍‌ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଚିଠି ଲେଖି ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାର ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ଅନୁସାରେ, "ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜନଗଣନା ପରିଚାଳନା ଓ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଜନଗଣନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"

ଜନଗଣନା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍‌ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ ହେଉଛି ଜନଗଣନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାଶନ । ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଓ ସହର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍‌, ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନାଗରିକ ସୁବିଧା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ସୂଚନା ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ । ଏହି ତଥ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗବେଷଣା ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାର ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଜନଗଣନା-୨୦୨୭ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ତଥ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫କୁ ରେଫରେନ୍ସ ତାରିଖ ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ
ଓଡ଼ିଶା ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ (ETV Bharat Odisha)



ଗ୍ରାମ ଓ ସହରରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏବଂ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟାପନର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଓ ନିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ । ତେବେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିବା, ବିଭାଗୀୟ ତଥ୍ୟର ସତ୍ୟାପନ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପ୍ରଦାନ, କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଅର୍ଥ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ପରିବହନ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, କୃଷି, କ୍ରୀଡ଼ା, ସମବାୟ, ଶିଳ୍ପ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି । ସମନ୍ୱିତ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏକ ସଠିକ୍‌, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରମାଣଭିତ୍ତିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଜନଗଣନା ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜନଗଣନା ବେଳେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ତିନି ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ, ତାଗିଦ କଲା କେନ୍ଦ୍ର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୋଟିଆରେ ଶତପ୍ରତିଶତ; ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ: ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ODISHA CENSUS 2027
CENSUS INDIA 2027
INDIA CENSUS 2026
ଜନଗଣନା ୨୦୨୭
ODISHA CENSUS PREPARATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.