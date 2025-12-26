ETV Bharat / state

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଫରେଷ୍ଟର, ଆଖି ଖୋସି ହେଲା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ

ଫରେଷ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝାରପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ତିନି ମହଲା ଅଟାଳିକା ମିଳିଛି।

Vigilance unearths property worth crores from forester
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଫରେଷ୍ଟର (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 26, 2025 at 6:41 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଫରେଷ୍ଟର । ଘରୁ ମିଳିଲା ଆଖି ଖୋସି ଦେଲା ଭଳି ସମ୍ପିତ୍ତି । ଯେତେ ଘାଣ୍ଟୁଛି ସେତେ ବାହାରୁଛି । ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋରାପୁଟ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ଫରେଷ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥିଙ୍କ ଏକାଧିକ ଠିକଣାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢଉ କରିଛି । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋ ଓଜନର ସୁନା ଗହଣା, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା, ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସବାବ ପତ୍ର ଆଦି ଠାବ ହୋଇଛି।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ତଲାସିରେ ଶତପଥି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝାରପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ତିନି ମହଲା ଅଟାଳିକା ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟାଳିକାର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ ୪,୦୫୦ ବର୍ଗଫୁଟ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ରାଜକୀୟ ବହୁତଳ କୋଠା (palatial multi - storied building ) ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରାଇମ ଲୋକେସନରେ ରହିଛି 7 ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜମି
ଏହା ସହିତ ସିମିଳିଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୫୦ ବର୍ଗଫୁଟ ଆୟତନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି। ମୋଟ ୭ଟି ଉଚ୍ଚମୂଲ୍ୟର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୨ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରାଇମ ଲୋକେସନରେ, ୪ଟି ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ ଏବଂ ୧ଟି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସିମିଳିଗୁଡା ଅବସ୍ଥିତ। ଏସବୁ ସହିତ

ତଲାସି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା, ୮ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ କିଛି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ, ପୋଷ୍ଟାଲ ସେଭିଂସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି।
ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡରୁ ଫରେଷ୍ଟର

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି (ଟାଟା ହ୍ୟାରିଅର) ସହ ୩ଟି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଶତପଥି ୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୮୮ ମସିହାରେ କୋରାପୁଟ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଭାବେ ସରକାରୀ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ଥିଲା ମାତ୍ର ୬୨୫ ଟଙ୍କା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ୱିଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିବା ଅଟାଳିକା ଓ ଜମିର ମାପ ସହ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଚାଲିଛି। ଚଢଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ରେଡରେ ୬ ଜଣ DSP , ୭ ଜଣ inspector ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭାଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଚିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

