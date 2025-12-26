ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଫରେଷ୍ଟର, ଆଖି ଖୋସି ହେଲା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ
ଫରେଷ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝାରପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ତିନି ମହଲା ଅଟାଳିକା ମିଳିଛି।
Published : December 26, 2025 at 6:41 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଫରେଷ୍ଟର । ଘରୁ ମିଳିଲା ଆଖି ଖୋସି ଦେଲା ଭଳି ସମ୍ପିତ୍ତି । ଯେତେ ଘାଣ୍ଟୁଛି ସେତେ ବାହାରୁଛି । ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋରାପୁଟ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ଫରେଷ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥିଙ୍କ ଏକାଧିକ ଠିକଣାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢଉ କରିଛି । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋ ଓଜନର ସୁନା ଗହଣା, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା, ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସବାବ ପତ୍ର ଆଦି ଠାବ ହୋଇଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ତଲାସିରେ ଶତପଥି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝାରପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ତିନି ମହଲା ଅଟାଳିକା ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟାଳିକାର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ ୪,୦୫୦ ବର୍ଗଫୁଟ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ରାଜକୀୟ ବହୁତଳ କୋଠା (palatial multi - storied building ) ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରାଇମ ଲୋକେସନରେ ରହିଛି 7 ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜମି
ଏହା ସହିତ ସିମିଳିଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୫୦ ବର୍ଗଫୁଟ ଆୟତନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି। ମୋଟ ୭ଟି ଉଚ୍ଚମୂଲ୍ୟର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୨ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରାଇମ ଲୋକେସନରେ, ୪ଟି ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ ଏବଂ ୧ଟି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସିମିଳିଗୁଡା ଅବସ୍ଥିତ। ଏସବୁ ସହିତ
ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡରୁ ଫରେଷ୍ଟର
ଇଚିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆୟଠାରୁ 232 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖି ବନ୍ଧାହେଲେ କୁବେର ରେଞ୍ଜର ରାଜେନ୍ଦ୍ର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରାଡାରରେ ମାଲକାନଗିରିର କୁବେର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ