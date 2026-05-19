ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଶବର, 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢାଉ

ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ୬ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢା଼ଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ରିପୋର୍ଟ ଅଜିତ ସିଂ

Bhubaneswar Sabar
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶବର (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 19, 2026 at 11:32 AM IST

Updated : May 19, 2026 at 12:01 PM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ୬ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢା଼ଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଦେଖି ଛାନିଆ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ। ଆଜି ସକାଳୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶବର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି।

ଆୟବହିର୍ଭୂତ ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ୬ ଟି ଟିମ ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଗୋଷାଣୀମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଘରେ, କୁସୁମଖୁଣ୍ଟିରେ ଥିବା ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଦୁଆରସୁନି ଠାରେ ଥିବା ଘର ଓ ଓ ଏକ ନିର୍ମାଣଧିନ କୋଠା କିଟ୍ ପଦର ଠାରେ ଥିବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାର୍ମ ହାଉସ ସମେତ ଧର୍ମଗଡ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।

ଏହି ଚଢାଉରେ ୬ ଜଣ ଡିଏସପି ଓ ୯ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆକଳନ ପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...

