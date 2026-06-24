ଅବସର ନେବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ, ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ନେଉଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ
ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ।ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନ ।ରିପୋର୍ଟ-ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : June 24, 2026 at 9:41 AM IST|
Updated : June 24, 2026 at 11:06 AM IST
RAYAGADA VIGILANCE RAID , ରାୟଗଡା: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କଠୁ ନେଉଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା । ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢାଉ ହୋଇଛି । ରାୟଗଡା଼ ସମେତ ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ।
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତିରେ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ରାୟଗଡା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଗିରଫ କରିଛି । ବିଲ୍ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ଏନେଇ ଠିକାଦାର ଜଣକ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ (ଭିଜିଲାନ୍ସ) ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଠିକାଦାର ଜଣକ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ରାୟଗଡା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସପି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଟାକ୍ରୀ ଓ ଡିଏସପି ଅଭୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୧୦ ଜଣିଆ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ନିର୍ବାହ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କଠାରୁ ରଙ୍ଗ ବୋଳା ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସେହିପରି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଳିତ ମାସରେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତେ । ଅବସର ନେବାର ମାତ୍ର ୭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଯାଞ୍ଚ ପରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବ ବୋଲି ଡିଏସପି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଟାକ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା