ରାହାମା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସଂପତ୍ତି ଜବତ

ଚଢ଼ାଉରେ ୩.୫ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଗହଣା, ୬୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ଏକ ଚାରି ଚକିଆ ଓ ଦୁଇଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଜବତ ।

ରାହାମା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସଂପତ୍ତି ଜବତ
Published : December 20, 2025 at 4:09 PM IST
Published : December 20, 2025 at 4:09 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାହାମା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର (FRO) ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସଂପତ୍ତି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସଂପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି ।

ଡିସେମ୍ବର ୧୯, ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନି ମହଲା ଘର, ଦୁଇଟି ଦୁଇ ମହଲା ଘର, ତିନିଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍‌, ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଓ ବଡ଼ ପରିମାଣର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚଟାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୫୫୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ ଆୟତନର ଏକ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଏବଂ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ସାମନ୍ତରାୟପୁର (ପୋଷ୍ଟ–ଡୋଣ୍ଡୋ)ରେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ ଆୟତନର ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ଘର ମିଳିଛି । ଏହା ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ କଟକ ସହର ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।


ଏହାବାଦ୍ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ୩.୫ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଗହଣା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜମା ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ ୬୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଓ ଦୁଇଟି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ଘର ଓ ଜମିର ମାପ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟେକ୍ନିକାଲ ୱିଙ୍ଗ୍‌ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସାମନ୍ତରାୟ ୨୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୮୫ରେ ମାସିକ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ବେତନରେ ଫରେଷ୍ଟର ଭାବେ ସରକାରୀ ସେବାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସେ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ଅନୁଗୁଳ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍‌ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ରେ ରେଞ୍ଜର ପଦକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ରାହାମା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ।ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଚଢ଼ାଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ସୂଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

