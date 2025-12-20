ରାହାମା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସଂପତ୍ତି ଜବତ
ଚଢ଼ାଉରେ ୩.୫ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଗହଣା, ୬୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ଏକ ଚାରି ଚକିଆ ଓ ଦୁଇଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଜବତ ।
Published : December 20, 2025 at 4:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାହାମା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର (FRO) ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସଂପତ୍ତି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସଂପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି ।
ଡିସେମ୍ବର ୧୯, ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନି ମହଲା ଘର, ଦୁଇଟି ଦୁଇ ମହଲା ଘର, ତିନିଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍, ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଓ ବଡ଼ ପରିମାଣର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚଟାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୫୫୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ ଆୟତନର ଏକ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଏବଂ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ସାମନ୍ତରାୟପୁର (ପୋଷ୍ଟ–ଡୋଣ୍ଡୋ)ରେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ ଆୟତନର ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ଘର ମିଳିଛି । ଏହା ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ କଟକ ସହର ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।
ଏହାବାଦ୍ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ୩.୫ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଗହଣା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜମା ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ ୬୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଓ ଦୁଇଟି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ଘର ଓ ଜମିର ମାପ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟେକ୍ନିକାଲ ୱିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି।
