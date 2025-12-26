ଭିଜିଲାନ୍ସ ରାଡାରରେ ମାଲକାନଗିରିର କୁବେର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସରକାରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଖାନ ତଲାସି ଜାରି ରହିଛି । ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ ବାସଭବନ ସହିତ ଅନ୍ୟ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢାଉ ।
ମାଲକାନଗିରି: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୁବେର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ । ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସରକାରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଖାନ ତଲାସି ଜାରି ରହିଛି । ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ ଠାରେ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ସହିତ ଅନ୍ୟ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ କରିଛି ।
ଏହି ଚଢାଉରେ 4 ଜଣ DSP, 7 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏକାକାଳୀନ ଭାବରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 4ଟି ବାସଭବନ ଉପରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ।
ଏହି 4ଟି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା...
- ମାଲକାନଗିରି ଟାଉନରେ ଥିବା ତିନି ମହଲା କୋଠା
- କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏମପିଭି-10 ଗାଁ ରେ ଥିବା ଘର
- ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘରରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର
- ମାଲକାନଗିରିର ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାମ୍ବର
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନାର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ:
ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମାଲକାନଗିରି ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଶାନ୍ତୁନୁ ମହାପାତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଥିଲେ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜୟପୁରରେ 6000 ବର୍ଗ ଫୁଟର ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ ଜୟପୁରରେ 4ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ, ନଗଦ 1 କୋଟି 97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 300 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, 1 ଚାରି ଚକିଆ, 2ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ ସହ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମିଳିଥିଲା ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟରେ ରେଡ ହୋଇଥିଲା । 2 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଓ 4 ଡିଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ହୋଇଥିଲା ମାରାଥନ ରେଡ । କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରେ ଥିବା ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା ସମେତ, ମାଲକାନଗିରି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ବଜିତ ମଣ୍ଡଲ ଓ ମାଲକାନଗିରିର ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଅମିୟ କାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ରେଡ ହୋଇଥିଲା ।
