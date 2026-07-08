ETV Bharat / state

ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ

ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Forest Ranger in Vigilance Net Over Alleged Disproportionate Assets
ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 8, 2026 at 3:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Vigilance Raid କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କଟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସୀ କରାଯାଉଛି ।

କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି (ଭିଜିଲାନ୍ସ)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଆଜି ସକାଳୁ କଟକ ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ କଟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌ ଖାନତଲାସି ଚଳାଇଛି । ଚଢ଼ାଉ ଟିମ୍‌ରେ ୫ ଜଣ ଡିଏସ୍‌ପି (DSP), ୦୯ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (Inspector), ୦୫ ଜଣ ଏଏସ୍‌ଆଇ (ASI) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

ଚଢ଼ାଉ ସ୍ଥାନ:

ଚଢ଼ାଉ ହେଉଥିବା ୪ଟି ସ୍ଥାନ ଯଥାକ୍ରମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଡ଼ିସାହି ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଆବାସିକ ଗୃହ । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହାଡ଼ାପଦା ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ବାସଭବନ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ (Office Chamber) ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ।

ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନ ଖୋଜା ଚାଲିଛି:

ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି:

  • କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାରଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଡ଼ିସାହିର ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ନାୟକଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଆବାସିକ କୋଠା ।
  • କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହାଡ଼ାପଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର ।
  • କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ।
  • କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସଭବନ ।

ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି

ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଆୟ ଉତ୍ସ ସହିତ ସମାନୁପାତିକ କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ତଦନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରେସ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଜୟପୁରର ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜେଇ ଏବଂ ଏଇ ଗିରଫ୍


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

FOREST RANGER RABINDRA KUMAR NAYAK
VIGILANCE RAID KENDRAPADA
ଭିଜିଲାନ୍ସ
ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ
ODISHA VIGILANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.