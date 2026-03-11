ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ OAS ଅଫିସର ପ୍ରସନ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟ, ଏକକାଳୀନ ୭ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ
ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ାର ତହସିଲଦାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ OAS ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ କଣ୍ଟାପଡା ତହସିଲଦାର OAS ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି । ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା 2 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି), 8 ଜଣ ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ (DSP), 11 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 5 ଜଣ ସହାୟକ ଉପ-ନିରୀକ୍ଷକ (ASI) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଖୋର୍ଦ୍ଧା), ପୁରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ।
ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ:
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସହିଦନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶୁରା ମୌଜା ସ୍ଥିତ ଏକ ଆବାସିକ ତିନି ମହଲା କୋଠା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସହିଦନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶୁରା ମୌଜା ସ୍ଥିତ ଆଉ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଆବାସିକ ତିନି ମହଲା କୋଠା ।
ପୁରୀ ଗଡ଼ିସାଗଡ଼ ଦୁଛିଆ ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ।
କଟକ ଓଲଟପୁର ଥାନା କଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ ଥିବା ପ୍ରସନ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ ବଡପାଲଡିଆରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆବାସିକ ଘର ।
କଟକ ଓଲଟପୁର ଥାନା କଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଆବାସିକ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ।
ଓଏଏସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତଲାସୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ଯାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି । ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ।
