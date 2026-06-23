ETV Bharat / state

ଭଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି

2ଟି ବହୁମହଲା କୋଠା, 15ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍, ନଗଦ 3.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 3ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ, 1 ଜେସିବି ଇତ୍ୟାଦି ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

VIGILANCE NETS EXECUTIVE ENGINEER PADMALOCHANA NAYAK: ON CHARGES OF DISPROPORTIONATE ASSETS
ଭଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କାଡ଼ାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 23, 2026 at 4:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SAMBALPUR VIGILANCE RAID, ସମ୍ବଲପୁର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୁଣି ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର କାଡ଼ା ଡିଭିଜନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଭଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି (ETV BHARAT ODISHA)



ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନର CADA (କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି)ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ଆୟ ଉତ୍ସଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ, ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା 4 ଜଣ DSP, 13 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 7 ଜଣ ASI ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସୀ କରାଯାଉଛି । ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଏହି ତଲାସୀ ଜାରି ରହିଛି l

ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଧନୁପାଲି ସ୍ଥିତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘର, କଟକର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଆବାସିକ ତିନି ମହଲା କୋଠା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଖାଲିସରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା, ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଧନୁପାଲିରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, କଟକ ସହରରେ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବାସଭବନର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ, ମାଲକାନଗିରିର କାଲିମେଳାରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାକାଳୀନ ସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଧନୁପାଲି ସ୍ଥିତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘର, କଟକର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଆବାସିକ ତିନି ମହଲା କୋଠା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଖାଲିସରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା, ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଧନୁପାଲିରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, କଟକ ସହରରେ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବାସଭବନର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ, ମାଲକାନଗିରିର କାଲିମେଳାରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାକାଳୀନ ସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଧନୁପାଲି ସ୍ଥିତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘର, କଟକର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଆବାସିକ ତିନି ମହଲା କୋଠା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଖାଲିସରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା, ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଧନୁପାଲିରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, କଟକ ସହରରେ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବାସଭବନର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ, ମାଲକାନଗିରିର କାଲିମେଳାରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାକାଳୀନ ସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି ।

ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନର CADA (କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି)ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ
ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନର CADA (କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି)ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ (ETV BHARAT ODISHA)


ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କାଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନ ଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସନ୍ଧାନ ସମୟରେ 2ଟି ବହୁମହଲା କୋଠା, 15ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍, ନଗଦ 3.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 3ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ, 1 ଜେସିବି ଇତ୍ୟାଦି ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି l

ସନ୍ଧାନ ସମୟରେ 2ଟି ବହୁମହଲା କୋଠା, 15ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍, ନଗଦ 3.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 3ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ, 1 ଜେସିବି ଇତ୍ୟାଦି ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି l
ସନ୍ଧାନ ସମୟରେ 2ଟି ବହୁମହଲା କୋଠା, 15ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍, ନଗଦ 3.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 3ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ, 1 ଜେସିବି ଇତ୍ୟାଦି ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି l (ETV BHARAT ODISHA)
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଘରର ତଲାସି ସମୟରେ, ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାଯାଇଛି l ସେଗୁଡିକ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, କଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆବାସିକ ତିନି ମହଲା କୋଠା ଯାହା ପ୍ରାୟ 7000 ବର୍ଗଫୁଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଟେ l ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତା ପିଏସ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଖାଲିସରେ ଅବସ୍ଥିତ 1465 ବର୍ଗଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆବାସିକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, କୋରେଇ (ଯାଜପୁର), ବସ୍ତା (ବାଲେଶ୍ୱର) ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ (ପୁରୀ) ଉପକଣ୍ଠରେ 15ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍ ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି l
ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନର CADA (କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି)ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ
ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନର CADA (କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି)ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ (ETV BHARAT ODISHA)
ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ବାହାରିନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାର କିଛି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ସହିତ ନଗଦ 3,45,000/- ଟଙ୍କା, ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟାଲ ଜମା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉପକରଣରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିବେଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ JCB ମେସିନ୍, 3ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ (ଟୟୋଟା ଇନୋଭା, ଟାଟା ଇଣ୍ଡିଗୋ, ମାରୁତି ୱାଗନର୍) ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି l
Vigilance nets executive engineer Padmalochana Nayak: Raids continue at 7 locations on charges of disproportionate assets
ଭଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କାଡ଼ାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ; ୭ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ, ଠାବ ହେଲାଣି ୩୨ ପ୍ଲଟ୍ ସମେତ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ଧା ହେଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବେହେରା, ଆୟ ଠାରୁ 798 ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR VIGILANCE RAID
ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ
VIGILANCE RAID
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ
SAMBALPUR VIGILANCE RAID

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.