ଭଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି
2ଟି ବହୁମହଲା କୋଠା, 15ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍, ନଗଦ 3.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 3ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ, 1 ଜେସିବି ଇତ୍ୟାଦି ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : June 23, 2026 at 4:54 PM IST
SAMBALPUR VIGILANCE RAID, ସମ୍ବଲପୁର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୁଣି ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର କାଡ଼ା ଡିଭିଜନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନର CADA (କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି)ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ଆୟ ଉତ୍ସଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ, ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା 4 ଜଣ DSP, 13 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 7 ଜଣ ASI ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସୀ କରାଯାଉଛି । ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଏହି ତଲାସୀ ଜାରି ରହିଛି l
ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଧନୁପାଲି ସ୍ଥିତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘର, କଟକର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଆବାସିକ ତିନି ମହଲା କୋଠା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଖାଲିସରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା, ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଧନୁପାଲିରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, କଟକ ସହରରେ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବାସଭବନର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ, ମାଲକାନଗିରିର କାଲିମେଳାରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାକାଳୀନ ସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କାଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନ ଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସନ୍ଧାନ ସମୟରେ 2ଟି ବହୁମହଲା କୋଠା, 15ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍, ନଗଦ 3.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 3ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ, 1 ଜେସିବି ଇତ୍ୟାଦି ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ; ୭ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ, ଠାବ ହେଲାଣି ୩୨ ପ୍ଲଟ୍ ସମେତ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ଧା ହେଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବେହେରା, ଆୟ ଠାରୁ 798 ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର