ସହକର୍ମୀଙ୍କଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଫସିଲେ ସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ଓ ପିଅନ

ଅବସର ପରେ ଫାଇଲ କାମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଅଧିକାରୀ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଟିଟିଲାଗଡ ସମବାୟ ସମିତି ସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ଓ ପିଅନ । ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

Vigilance nabbed ARCS Anil Kumar Panda and peon taking bribe of 70000 rupees
ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଫସିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ ସମବାୟ ସମିତି ସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ଓ ପିଅନ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 21, 2026 at 8:55 PM IST

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଫାଇଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ଅଧିକାରୀ । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ ସମବାୟ ସମିତି ସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ଓ ପିଅନଙ୍କୁ ମାଡିବସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ । 70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସମବାୟ ସମିତି ସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ (ARCS) ଅନିଲ ପଣ୍ଡା ଓ ପିଅନ ହରେକୃଷ୍ଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି ।

Titilagarh Cooperative Society Assistant Registrar Anil Panda
ଅବସର ସମ୍ପର୍କିତ ଫାଇଲ୍ କାମ ଶେଷ କରୁନଥିଲେ ଅଧିକାରୀ:
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଟିଟିଲାଗଡ ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କିତ ଫାଇଲ ତିଆରି କରିବା ସହ ସର୍ଭିସ ବୁକ୍ ଓ ପେନସନ ତଥା MACPରେ ବାକି ଥିବା ଦରମା ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ARCS ଅନିଲ ପଣ୍ଡା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରୁନଥିଲେ । ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ କାମ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

Peon Harekrushna Majhi
ଏକାକାଳୀନ ଚଢାଉ:
ଏହା ପରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ପିଅନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଲାଞ୍ଚର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 70,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡି ବସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ । ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ARCS ଅନିଲ ପଣ୍ଡା ଓ ପିଅନ ହରେକୃଷ୍ଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲା । ଉଭୟଙ୍କ ଘରେ ଏକାକାଳୀନ ଭାବେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ।

ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ କେସ ନମ୍ୱର୍ 6/ 2026ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏବଂ ଦଫା 7/12 ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ 2018 ଦଫାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

