ETV Bharat / state

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ; 4 ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ, ପୁଳାପୁଳା ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ

ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ

Vigilance launches
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 6, 2026 at 12:02 PM IST

|

Updated : June 6, 2026 at 12:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଫୁଲବାଣୀ: କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡା ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ITDA)ର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବେହେରା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଶନିବାର) ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ଘର ଓ ଅଫିସ ସମେତ ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି । ବାଲିଗୁଡା ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ୫ ଜଣ ଡିଏସପି, ୬ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Vigilance launches
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରସ୍ଥିତ ୪ ମହଲା କୋଠା, ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାରସ୍ଥିତ ୩ ମହଲା କୋଠା, ପଟିଆ କାନନ ବିହାରସ୍ଥିତ ୨ ମହଲା କୋଠା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଥିବା ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା, ବାରିପଦା ଦେଉଳ ସାହିରେ ଥିବା ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ଧର୍ମଶାଳା କଲେଜ ନିକଟରେ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ବାଲିଗୁଡା ITDA ସ୍ଥିତ ଅଫିସ ଚାମ୍ବର ଓ ITDA ଅଫିସ ନିକଟରେ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି । ପଟିଆସ୍ଥିତ ୨ ମହଲା କୋଠାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

Vigilance launches
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ବହୁସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାସଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ନିବେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦଲିଲର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି ସେନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ।

Vigilance launches
ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର (ETV Bharat Odisha)
ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଫୁଲବାଣୀ

Last Updated : June 6, 2026 at 12:58 PM IST

TAGGED:

BAIKUNTHA NATH BEHERA
ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ
ITDA BALIGUDA KANDHAMAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.