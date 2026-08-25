ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଜାରି; ଯେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବି ଛଡ଼ା ଯିବନି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଣା ଯାଇଥିବା ୫୧ଟି ଥାର୍ ଗାଡ଼ିର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 25, 2026 at 8:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଣା ଯାଇଥିବା ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ୫୧ଟି ଥାର୍ ଗାଡ଼ି କିଣାର ଚାଲିଛି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ । ଯେକୌଣସି ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବି ଛଡ଼ାଯିବନି କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ଥାର୍ ଗାଡ଼ି କିଣାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।ଏନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି,"ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ଥାର୍ ଗାଡ଼ି କିଣାରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ୮ଟି RCCF ଜୋନ୍ରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ୫୧ଟି ଥାର୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଧା ଅଧା କରି କିଣାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବ । ଯଦି ଅନିୟମିତତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ତେବେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବା ସହ ସବୁ କାମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରିବା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ।ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗକୁ କିଭଳି ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି ।"
ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ପୂର୍ବରୁ ୨୪ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ତୁଳନାରେ ବିଜେପି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ନୀତି:
୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୫୧ଟି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର୍ ଗାଡ଼ି କିଣାଯାଇ ୨୨ଟି ବନଖଣ୍ଡକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୫୧ଟି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର୍ ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ ୭କୋଟି ୧୪ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ୨୭୮ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଏସବୁ ଗାଡ଼ିର ମୋଡିଫିକେସନ ବାବଦରେ ୫ କୋଟି ୨ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର୬୯୬ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପିଛା ୧୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସେଇ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମୋଡିଫିକେସନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା । ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ମୋଡିଫିକେସନ ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
ବିଶେଷ କରି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କିଣିଥିବା ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଶମନ, ରାସ୍ତା ଘାଟ ନଥିବା ଉପାନ୍ତ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡଙ୍କ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ସେହିଭଳି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା, ଅନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବାଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଉଦ୍ଧାର ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗାଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର